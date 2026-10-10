Триумф и разочарование фигуриста Арсения Федотова на турнире в Алма-Ате

Арсений Федотов выиграл юниорский Мемориал Дениса Тена в Алма-Ате, набрав 251,68 балла. Российские фигуристы заняли весь пьедестал: вторым стал Александр Чмиль, третьим — Глеб Ковтун. Результат Федотова в короткой программе превысил мировой рекорд, но не был учтен ISU из-за статуса турнира. Несмотря на победу, спортсмен остался недоволен прокатами, особенно ошибкой на акселе, и признался в преобладании отрицательных эмоций после соревнований.

Триумф и разочарование в Алма-Ате: российские фигуристы заняли весь пьедестал на Мемориале Дениса Тена, а победитель остался недоволен своим прокатом.

В субботу, 10 октября, в Алма-Ате завершились соревнования среди юниоров на турнире серии Челленджер мемориале Дениса Тена. Безоговорочную победу одержал российский спортсмен Арсений Федотов, однако триумф национальной команды омрачился личным недовольством победителя собственным выступлением на льду казахстанского катка.

Российская делегация продемонстрировала абсолютное доминирование в юношеских соревнованиях. Арсений Федотов завершил турнир с суммарным результатом 251,68 балла. В его активе 91,38 балла за короткую программу и 160,30 балла за произвольную. Серебряную медаль завоевал его соотечественник Александр Чмиль, набравший в сумме 204,10 балла, из которых 74,01 балла пришлись на короткую программу и 130,09 балла на произвольную. Замкнул тройку призеров еще один представитель России Глеб Ковтун с результатом 201,53 балла, разделив свою сумму на 73,18 балла за короткую и 128,35 балла за произвольную программу.

Этот успех стал знаковым для национальной команды, так как российские юниоры во второй раз в истории заняли весь пьедестал по итогам мемориала Дениса Тена. Ранее аналогичного результата добились фигуристки-одиночницы, когда медали высшего достоинства завоевали Алиса Заикина, Виктория Стрельцова и Алена Принева.

фото: fsrussia.ru

Отдельного внимания заслуживает выступление Арсения Федотова в короткой программе. Набранные им 91,38 балла превысили действующий мировой рекорд среди юниоров. Тем не менее Международный союз конькобежцев не будет официально учитывать это достижение. Причиной тому стал нейтральный статус российского спортсмена, а также категория Б самого турнира, которая не позволяет фиксировать высшие мировые достижения в протоколах организации.

Несмотря на завоевание первого в карьере золота на международных стартах, Арсений Федотов не скрыл своего разочарования. Обращаясь к представителям средств массовой информации, спортсмен признался, что его переполняют исключительно отрицательные эмоции, и ему даже нечего рассказать о своем триумфе. Фигурист объяснил, что проблемы возникли при исполнении акселя в произвольной программе. По его словам, он не смог правильно рассчитать силы из-за того, что размер арены оказался чуть меньше привычного, что стало исключительно его личной ошибкой.

Кроме того, победитель турнира остался недоволен и короткой программой. Спортсмен отметил, что подготовил облегченный вариант проката, чтобы продемонстрировать потенциал программы, но не смог исполнить его чисто. Именно поэтому, по мнению самого Федотова, радоваться в данный момент совершенно нечему.

Говоря о реакции тренерского штаба, Арсений отметил, что наставники продолжают его активно поддерживать, хотя детальный разбор полетов еще не состоялся. Подводя итог старту, фигурист воздержался от глобальных выводов, подчеркнув, что прошло слишком мало времени для полноценного анализа произошедшего на льду Алма-Аты.