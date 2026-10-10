Вратарь сборной СССР заявил, что Украина обыграла бы Россию в футбол

Бывший вратарь сборной СССР и московского "Спартака" Анзор Кавазашвили считает, что российские футболисты уступили бы украинцам в очном матче. Об этом он рассказал Sport24.

7 октября сборная России под руководством Валерия Карпина сохранила 35-е место в рейтинге ФИФА, опередив Украину, которая занимает 36-ю строчку. Однако Кавазашвили назвал это преимущество формальным, поскольку российская команда проводит матчи с соперниками, не представляющими большой футбольной силы.

По словам бывшего вратаря, украинские футболисты имеют больше возможностей проявить себя в Европе, тогда как российские игроки сталкиваются с ограничениями из-за санкций. Он считает, что отечественным спортсменам приходится доказывать свой уровень индивидуально, чтобы получить шанс в европейских клубах.

Кавазашвили также отметил, что встречи советских и украинских команд всегда проходили в напряженной борьбе. Он признался, что хотел бы увидеть матч сборных России и Украины, но ожидает для российской команды серьезных трудностей.

"Если, дай Бог, в ближайшее время состоялся бы матч России и Украины и они дали согласие на эту игру, боюсь, наша команда не выиграла бы. Украинцы обыграли бы нас в футбол. Наша команда сегодня — посредственная сборная России", — заявил он.

Читайте также: Оппоненты Инфантино намерены убедить легенду футбола принять участие в выборах президента ФИФА