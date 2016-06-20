Португалия победила Францию и выиграла Евро-2016: онлайн-трансляция
Вот и подошел к концу чемпионат Европы-2016. Целый месяц мы наблюдали за отличным футболом, испытывали разные эмоции, а на каждом углу обсуждалось происходящее на зеленых газонах Франции. Но перед тем, как турнир официально закрылся, нам оставалось стать свидетелями самого интересного – финала! Матч между Португалией и Францией – главный поединок Евро-2016, и «МК», конечно же, не прошел мимо такого! Все подробности: в нашей онлайн-трансляции!