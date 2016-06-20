Франция победила Ирландию и вышла в четвертьфинал Евро-2016: онлайн-трансляция

Позади первый день плей-офф чемпионата Европы-2016 по футболу. Все три матча получились очень напряженными, а судьба двух из них решалась далеко за пределами 90 минут игрового времени. Но сегодня в борьбу вступает одна из самых ярких команд первенства, а по совместительству – и хозяева турнира. Франция – Ирландия: «МК» не пройдет мимо этого события и начнет свою прямую онлайн-трансляцию ровно в 16:00 по московскому времени!