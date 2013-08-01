Почему я буду болеть за Денисова

Нет, дорогие футбольные фанаты, эта заметка — даром что пишется в Рио-де-Жанейро — вовсе не про игру номер один. Не про Игоря Денисова, успевшего нынешним летом побывать игроком сразу трех клубов — родного «Зенита», «Анжи» и «Динамо». И даже не про его однофамильца Виталия, отдавшего давеча аж 4 голевые передачи за «Локо». А про, увы, чуть менее известного, нежели скандальный капитан футбольной сборной, спортсмена по фамилии Денисов. Но ничуть не менее достойного славы. Если даже не более…