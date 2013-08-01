Ночь разгромов в Лиге чемпионов
В первый игровой вечер лигочемпионского 3-го тура на команды словно снизошло голевое озарение. В 8 матчах, что игрались со вторника на среду, было забито аж 40 мячей. Ровно по 5 в среднем за матч! Главный европейский клубный турнир традиционно радует нас высокой результативностью с показателем примерно 4 гола за матч, но на этот раз футболисты явно перевыполнили норму. Возможно, сказалось приближение зимы, но скорее всего дело отнюдь не в стремлении игроков согреться на поле.