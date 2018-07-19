Сборная России по футболу на домашнем чемпионате мира-2018 удивила многих, дойдя до четвертьфинала. В частности, в плей-офф подопечные Станислава Черчесова обыграли национальную команду Испании, а в успех отечественных игроков в этом матче не верил даже пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, он проспорил режиссеру Тиграну Кеосаяну "много денег".
"Думал на органы порежут, а нашел в России любовь всей жизни". - 28-летний мексиканец Мигель Минору описал в Facebook трогательную историю знакомства на ЧМ-2018 с 23-летней уроженкой Екатеринбурга Кристиной Александровой. Молодой человек уже сделал девушке предложение и сейчас она учит испанский язык, чтобы переехать к возлюбленному. Ролик об отношениях с россиянкой, выложенный Мигелем, уже стал вирусным и его посмотрели 1,7 млн раз.
Ушанки, матрешки и кокошники как были в топе русских сувениров, так в нем и останутся. А вот с волком Забивакой и прочими чисто футбольными атрибутами чемпионата мира-2018 сложнее: это сувениры «одноразовые». Закончился футбол — закончился и массовый спрос на них. Когда-нибудь они, впрочем, обязательно станут желанными коллекционными атрибутами — но нескоро. Как складывается судьба многочисленных Забивак и тому подобной атрибутики сейчас — выяснял «МК».
В тот момент, когда самолет, на котором Александр Головин отправился в Монако, только набирал высоту, в Доме футбола начался исполком Российского футбольного союза. Руководители отечественного футбола собрались, конечно, не для того, чтобы обсудить перспективы полузащитника сборной России в чемпионате Франции, но фамилия экс-армейца постоянно слышалась в разговорах и маститых функционеров, прибывавших по одиночке и группами, и шушукающихся между собой в ожидании окончания исполкома журналистов.
Подведены итоги голосования болельщиков по итогам чемпионата мира по футболу, в ходе которого были определены имена 11 футболистов, включенных в символическую сборную ЧМ-2018. Максимальное количество болельщицких голосов досталось полузащитнику сборной Хорватии Луке Модричу, который был признан ФИФА лучшим игроком мундиаля.
Как и вся спортивная (да и не только спортивная) Россия, очень внимательно следил за главным событием года в нашей стране — футбольным ЧМ-2018. В контексте обсуждения программ наследия лучшего чемпионата в истории нельзя не сказать об одной системной проблеме, особенно выпукло проявившейся в дни турнира, — это плохое знание иностранных языков.
Едва завершился футбольный чемпионат мира-2018, как в Калининграде состоялось заседание президентского совета по развитию спорта. Речь больше шла не об итогах форума, а о так называемом его наследии. Что делать со всем тем богатством, которое наплодили к мундиалю на территории нашей необъятной? И главное – кому?
Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своей реакции на провокационное заявление хорватского защитника Домагоя Виды. По словам российского форварда, такое поведение взбесило членов российской сборной.
Хорватское чудо не сходит со страниц газет всего мира. Финал с участием Луки Модрича, Марио Манджукича, Ведрана Чорлуки и компании стал не самым счастливым, но команда выступила достойно. Мы набрали номер нашего доброго друга, голкипера сборной Хорватии в национальном виде спорта — гандболе. Владо Шола, олимпийский чемпион 2004 года в Афинах, ответил незамедлительно!
Чемпионат мира-2018 по футболу закончился уже почти неделю назад, однако, итоги мундиаля все еще подводятся. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выделил лучший, по его мнению, матч турнира. Специалист считает, что таковым является четвертьфинальное противостояние его команды и дружины из Хорватии.