Сувенирам ЧМ-2018 напророчили антикварную ценность

Ушанки, матрешки и кокошники как были в топе русских сувениров, так в нем и останутся. А вот с волком Забивакой и прочими чисто футбольными атрибутами чемпионата мира-2018 сложнее: это сувениры «одноразовые». Закончился футбол — закончился и массовый спрос на них. Когда-нибудь они, впрочем, обязательно станут желанными коллекционными атрибутами — но нескоро. Как складывается судьба многочисленных Забивак и тому подобной атрибутики сейчас — выяснял «МК».