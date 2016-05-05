Россия уступила Финляндии в полуфинале ЧМ-2016 по хоккею: онлайн-трансляция

Суббота в этот раз не просто выходной день. Вернее, не для всех: хоккеисты сборной России и Финляндии сегодня точно отдыхать не будут, ведь чемпионат мира, который в эти дни проходит в Москве, дошел до главных матчей. Хозяева первенства и команда «суоми» вот-вот сойдутся в полуфинальных баталиях, а «МК», конечно же, это событие не пропустит и начнет прямую онлайн-трансляцию ровно в 16:15 по московскому времени!