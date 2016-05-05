Россия – США: онлайн-трансляция ЧМ-2016 по хоккею
Подходит к концу чемпионат мира по хоккею, который так радовал наши сердца в прошедшие недели. Санкт-Петербург уже попрощался с мировым первенством и на очереди – Москва. Но прежде чем ЧМ-2016 завершится, нам предстоит насладиться еще двумя матчами, и в одном из таких – увы, за третье место – сойдутся сборные России и США. «МК», конечно же, не пройдет мимо такого события и начнет прямую онлайн-трансляцию поединка ровно в 16:15 по московскому времени!