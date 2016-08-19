«Русский танк» Садулаев показал в Рио свою мощь

Абдулрашиду Садулаеву всего 20 лет, а он уже выиграл в борьбе все, что только можно. Как это возможно? Такое бывает? Впрочем, он и сам может ответить, говорит так: «В России есть двукратные и даже трехкратные олимпийские чемпионы. Пока будет позволять здоровье, буду стараться и дальше радовать страну. Мне еще есть, куда стремиться».