Итоги Рио-2016: где мы выступили блестяще, а где провалились
В первой части материала по итогам Олимпийских игр-2016 (смотрите «МК» от 1 сентября) мы рассказали про те виды спорта, в которых Россия выглядела великолепно (на «пятерку»), хорошо (на «четверку»), удовлетворительно (на твердую «тройку»). Теперь — про неудачников или относительных неудачников: кто-то выступил хуже, чем ожидалось, кто-то выдал свой максимум, но этого в любом случае оказалось мало, кого-то просто не допустили в Рио-де-Жанейро, а кто-то и сам не смог туда пробиться...