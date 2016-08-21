Несмотря на позднюю трансляцию финальной части пятиборья, внушительная часть российских болельщиков предпочла сну телевизор. Секрет простой: к своей первой золотой олимпийской медали шел, а точнее, бежал, российский спортсмен Александр Лесун. Эта победа стала настоящим отражением всей спортивной, и не только, жизни пятиборца. От мучительной неизвестности в родной сборной до солнечного триумфа в Рио. О своей жизни, легкой и сложной, олимпийский чемпион рассказал, побывав в редакции «МК».
Олимпиада-2016 закончилась, и спортсмены разъехались по домам. Но карнавал эмоций и впечатлений еще не иссяк. Тысячи и тысячи поздравительных слов и подарков продолжают прибывать к российским атлетам, доказавшим всему миру, что их не сломить. Они с радостью принимают знаки внимания и стараются поскорее отдохнуть: времени остается слишком мало. А на что именно победители и призеры Игр в Рио тратят свои отпускные минутки, вы узнаете в нашей подборке соцсетей. Поехали!
В четверг гостем нашей редакции был чемпион Рио в современном пятиборье Александр Лесун, завоевавший в Бразилии «золото» в личном зачете. Пришел Саша не пешком, а прикатил на люксовом баварском паркетнике, которыми на днях были премированы все золотые медалисты Рио. Естественно, мы не упустили возможности протестировать флагмана внедорожной серии от немецкого производителя. За рулем, как несложно догадаться, был сам Александр Лесун.
Чествования, выступления по ТВ — обязательные спутники олимпийской удачи. Особенно если речь идет об игровом командном виде спорта, где у России успехов меньше, чем пальцев на одной руке. Не забыли наши героини-гандболистки и про своих друзей из «МК». Разыгрывающая Катя Ильина и правый крайний Анна Вяхирева, которые с нового сезона будут играть в одной команде, вместе с президентом Федерации гандбола России Сергеем Шишкарёвым два часа отвечали на вопросы журналистов и читателей «МК»
В ночь на 21 августа я получил самое ценное голосовое сообщение из Рио-де-Жанейро: «Привет, это Аня. Спасибо большое за поздравления! И первое интервью я обещаю тебе». Красавица и умница, человек искренней прямоты, именно потому у нее столько друзей в гандбольном мире. На площадке в Рио она играла нехарактерную для себя роль линейной: так распорядился тренер Евгений Трефилов. Но испытание Анна Сень выдержала с честью. Накануне награждения в Кремле золотая гандболистка свое обещание выполнила.
Давид рассказывает о жизни в Рио — той, что была за помостом, — довольно скупо. А что говорить-то? «Тренеры никуда не разрешали самим ездить, и это правильно. Да и реально страшно же было. Полиции хватало, но ведь и коррупция никуда не делась. Глаза не открывали, судя по всему, иногда. Стремно просто. Армию бразильцы подтянули, выглядели солдаты на улицах эффектно, но и она не спасала — воровали там все равно много. К Христу на горе, мы, конечно, съездили, но на том и всё.
Далеко не все из тех триумфаторов Олимпийских игр, которые получили сегодня в подарок новые автомобили, являются аккуратными водителями. «МК» изучил шоферские истории спортсменов, награжденных автомобилями «БМВ Х6» за золото Рио и выяснил, что некоторым из них уже пора озаботиться уплатой штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Журналисты, да и болельщики привыкшие видеть олимпийских чемпионов и призеров на помосте, ковре, дорожке бассейна или паркете, не всегда с первого раза узнавали нарядных спортсменов российской сборной в парадной форме. После тяжелейшего Рио уставших ребят и девчонок ждали новые награды. На церемонии в Кремле президент Путин вручил победителям ордена, а премьер Медведев — ключи от традиционных автомобилей премиум-класса. Еще героев спорта ждет солидная денежная премия.
Ох, хорош Сослан Рамонов! Как победил, выиграл последнюю на этих Олимпийских играх золотую медаль России (до 65 кг), так и начал улыбаться. А победил-то как! За две минуты оформил досрочную победу за явным преимуществом над азербайджанцем Тогрулом Асгаровым.
Мы уже не удивляемся, когда для участия в Играх-2016 нашим спортсменам приходится выдерживать олимпийские нормативы не только на аренах, но в судах, и не один раз. Но история гребца-каноиста Андрея Крайтора здесь стоит особняком: ему пришлось судиться не с междунар