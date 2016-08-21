Призер Олимпиады подсказал футболистам рецепт успеха: «Пока сами не захотят, ничего не будет»

Давид рассказывает о жизни в Рио — той, что была за помостом, — довольно скупо. А что говорить-то? «Тренеры никуда не разрешали самим ездить, и это правильно. Да и реально страшно же было. Полиции хватало, но ведь и коррупция никуда не делась. Глаза не открывали, судя по всему, иногда. Стремно просто. Армию бразильцы подтянули, выглядели солдаты на улицах эффектно, но и она не спасала — воровали там все равно много. К Христу на горе, мы, конечно, съездили, но на том и всё.