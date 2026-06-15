Непростое возвращение борцов на мировой ковер: Саргсян завоевал серебро ЧМ, впереди надежды на женщин и вольников

Сборная России по спортивной борьбе спустя шесть лет вернулась на чемпионат мира под своим национальным флагом, однако это долгожданное и знаковое возвращение пока дается команде весьма непросто. На проходящем в Астане мировом первенстве в копилке отечественных спортсменов пока числится лишь одна медаль. Серебро в греко-римской борьбе в весе до 97 кг завоевал Артур Саргсян. Остальные наши атлеты до пьедестала почета не добрались, но мы верим, что главные победы и золото еще обязательно будут.