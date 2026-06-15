«Настрой был умереть, но не сдаться»: Касабиева о первом золоте на ЧМ и нелегком пути к победе
Первую золотую медаль в копилку сборной России на чемпионате мира по борьбе, который проходит в столице Казахстана Астане, завоевала Алина Касабиева. 24-летняя спорстменка из Северной Осетии одержала убедительную победу в весовой категории до 65 кг. В интервью, которое было дано сайту Федерации спортивной борьбы России, она откровенно рассказала о своем историческом триумфе, преодолении серьезных трудностей и тех принципах, которые в итоге привели ее на высшую ступень пьедестала.