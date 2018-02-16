25 февраля спортивный мир прощался с Олимпийскими Играми 2018. Пхенчхан долгое время был столицей главных соревнований четырехлетия, но теперь пришло время передавать эстафету дальше. Сегодня состоялась красочная церемония закрытия Олимпиады и мы мимо нее не прошли. Все подробности - в нашей прямой онлайн-трансляции.
Сегодня, 25 февраля, в Пхенчхане состоится заключительный день Олимпийских Игр. Но прежде чем пройдет красочная церемония закрытия, любители спорта успели насладиться финалом мужского хоккейного турнира. В решающем матче сошлись сборные России и Германии, а мы мимо такого события не прошли. Все подробности - в нашей прямой онлайн-трансляции.
На Олимпийских Играх в осталось разыграть считанные комплекты наград. В предпоследний день соревнований в Пхенчхане болельщиков порадовали бобслей, сноуборд, горнолыжный спорт и лыжные гонки, керлинг и конькобежный спорт. А мы внимательно следили за всеми событиями в нашей онлайн-трансляции.
Биатлон на Олимпийских Играх подошел к концу и сегодня, 22 февраля, состоялась заключительная гонка в Пхенчхане. Зрителей обещала порадовать мужская эстафета и мы мимо такого события не прошли. Все подробности - в нашей прямой онлайн-трансляции.
Сегодня, 23 февраля, на Олимпийских Играх в Пхенчхане пройдут полуфинальные матчи мужского хоккейного турнира. Первым поединком стало противостояние сборных России и Чехии, и мимо такого события невозможно было пройти. Все подробности - в нашей прямой онлайн-трансляции.
На Олимпийских Играх 2018 в Пхенчхане состоялась долгожданная произвольная программа в женском одиночном катании. По традиции, на золотые медали в этой дисциплине претендовала и Россия, аж две спортсменки: Алина Загитова и Евгения Медведева. Мы не прошли мимо такого события: все подробности в нашей онлайн-трансляции.
Биатлон на Олимпиаде 2018, собственно, как и сами Игры в Пхенчзане, плавно подходит к завершению. Предпоследней гонкой главного старта четырехлетия стала женская эстафета, мимо которой мы не прошли. Все подробности - в нашей прямой онлайн-трансляции.
Конец Олимпийских Игр 2018 уже не за горами, но очередной день в Пхенчане уже готов радовать всех любителей спорта. 22 февраля состоялся финал женского хоккея, керлинг, лыжное двоеборье, биатлон и многое другое. За всеми событиями мы следили и все подробности - в нашей онлайн-трансляции.
Олимпийские Игры в Пхенчхане потихонечку подходят к концу, но ряд интереснейших соревнований еще ждет болельщиков и любителей спорта. 21 февраля, помимо всего прочего, состоялся командный спринт в лыжных гонках у мужчин, где Россия претендовала на медали. Все подробности соревновательного дня - в нашей онлайн-трансляции.
На Олимпийских Играх 2018 начинается самое интересное, особенно в хоккее. 21 февраля стартовали четвертьфиналы, а значит в дело вновь вступила сборная России, которой предстояло выявить сильнейшего в матче против Норвегии. Мы не прошли мимо такого события - все подробности в нашей онлайн-трансляции.
20 февраля на Олимпийских Играх в Пхенчхане состоялась смешанная эстафета в биатлоне. Для российских спортсменов это была последняя возможность завоевать награду в этом виде спорта, так что мы мимо этого события не прошли. Все подробности - в нашей онлайн-трансляции.
Очередной соревновательный день на Олимпийских Играх в Пхенчхане был не так богат на события, но это лишь затишье перед бурей. Несколько комплектов наград все-таки были разыграны, и особенно интересны фигурное катание и биатлон. Все подробности - в нашей онлайн-трансляции.
На Олимпийских играх в Пхенчхане начинается самое интересное в женском хоккее. До стадии полуфинала дошла и сборная России, которой сегодня предстояло встретиться с национальной командой Канады. Мы мимо такого события не прошли: все подробности в нашей прямой онлайн-трансляции.
Очередной день Олимпиады в Пхенчхане, хочется верить, ознаменуется не только допинговым скандалом с Александром Крушельницким, но и хорошими новостями для российских болельщиков. В понедельник состоялись короткая программа в танцах на льду, полуфинал женского хоккея Россия - Канада, и много другого интересного. Все подробности - в нашей прямой онлайн-трансляции.
Уже не так много времени осталось до конца Олимпийских игр 2018, но это означает лишь то, что в Пхенчхане начинается самое интересное. Очередной соревновательный день подарит болельщикам гонки в лыжах и биатлоне, бобслей, конькобежный и горнолыжный спорт, а мы мимо всех этих событий не пройдем. В течение всего дня следите за перипетиями Олимпиады вместе с нашей прямой онлайн-трансляцией.
Сегодня, 17 февраля, на Олимпийских играх в Пхенчхане, мужская сборная России по хоккею провела заключительный матч на групповом этапе. Соперником подопечных Олега Знарка стала национальная команда США и мимо такого события просто невозможно было пройти. Все подробности - в нашей прямой онлайн-трансляции.
Биатлон на Олимпийских играх в Пхенчхане не особо сильно радует российских болельщиков, но сегодня, 17 февраля, у них был очередной повод поддержать своих спортсменов. На очереди - женский масс-старт и мы не прошли мимо такого события. Все подробности - в нашей прямой онлайн-трансляции.
Очередной соревновательный день на Олимпийских играх в Пхенчхане сулил болельщикам и спортсменам много интересного. Тут было многое: и фигурное катание, и биатлон, и хоккей, и керлинг. А за всеми этими событиями мы внимательно следили с помощью нашей прямой онлайн-трансляции.