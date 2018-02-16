Олимпиада 2018, онлайн-трансляция 11-го соревновательного дня: Фуркад выиграл масс-старт

Уже не так много времени осталось до конца Олимпийских игр 2018, но это означает лишь то, что в Пхенчхане начинается самое интересное. Очередной соревновательный день подарит болельщикам гонки в лыжах и биатлоне, бобслей, конькобежный и горнолыжный спорт, а мы мимо всех этих событий не пройдем. В течение всего дня следите за перипетиями Олимпиады вместе с нашей прямой онлайн-трансляцией.