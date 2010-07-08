В ночь с воскресенья на понедельник футбольный мир получил не только нового чемпиона мира в лице Испании – единственной сборной из большой европейской пятерки ни разу не поднимавшей до этого Кубок мира над головой. Свой рекорд установил и главный тренер «Красной фурии» Висенте Дель Боске. Он стал вторым наставником в мире, который побеждал и в Лиге чемпионов, и на чемпионате мира. Единственным специалистом, который мог раньше похвастать таким достижением был итальянец Марчелло Липпи.
Попади сборная России на чемпионат мира в ЮАР, Гус Хиддинк стал бы самым высокооплачиваемым тренером мундиаля. Ведь его “чистый” ежегодный доход в России составлял 7 млн. евро, что значительно больше, чем “грязные” 8,8 млн. Фабио Капелло, что платит итальянцу английская федерация футбола.