Мистер Золотая Картошка

В ночь с воскресенья на понедельник футбольный мир получил не только нового чемпиона мира в лице Испании – единственной сборной из большой европейской пятерки ни разу не поднимавшей до этого Кубок мира над головой. Свой рекорд установил и главный тренер «Красной фурии» Висенте Дель Боске. Он стал вторым наставником в мире, который побеждал и в Лиге чемпионов, и на чемпионате мира. Единственным специалистом, который мог раньше похвастать таким достижением был итальянец Марчелло Липпи.