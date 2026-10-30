Израиль и США атаковали Иран. Главное

ВС США нанесли удар по Ирану

Американские СМИ сообщают, что военные США нанесли удар по иранскому острову Кешм на юге страны, объяснив это оборонительными целями и ответом на действия Тегерана. Телеканал Press TV в ночь на вторник передавал, что на Кешме слышны взрывы.