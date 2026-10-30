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Израиль и США атаковали Иран. Главное

28 февраля 2026 года Израиль нанёс "превентивный" удар по Ирану. Сообщается, что в атаке принимали участие и США.

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