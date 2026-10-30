Израиль и США атаковали Иран. Главное
28 февраля 2026 года Израиль нанёс "превентивный" удар по Ирану. Сообщается, что в атаке принимали участие и США.
28 февраля 2026 года Израиль нанёс "превентивный" удар по Ирану. Сообщается, что в атаке принимали участие и США.
Возможное новое военное столкновение между Ираном и США может оказаться продолжительнее предыдущих конфликтов. Об этом заявил представитель иранских вооруженных сил бригадный генерал Мохаммад Акраминия, выступление которого передало государственное телевидение Ирана.
Иран рассчитывает, что американская администрация выберет дипломатический путь урегулирования разногласий, однако Тегеран готов и к другим сценариям развития событий. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи в комментарии иранской государственной телерадиокомпании.
Иран объявил Королевские военно-морские и военно-воздушные силы Великобритании террористическими организациями. Также Тегеран включил британскую внешнюю разведку MI6 в число враждебных групп. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Ирана.
Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи встретился с высшим военным командованием страны. Он дал важные стратегические указания. Об этом сообщает агентство IRNA. Лидер распорядился подготовить новый список потенциальных целей США и Израиля. Эти цели необходимы для нанесения ответных ударов при возобновлении боевых действий.
Около 70% жителей Ирана выступают за изменение ядерной доктрины страны. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики Мохсен Резаи. По его словам, вопрос уже обсуждается на уровне руководства государства.
Президент США Дональд Трамп 31 октября провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на фоне обсуждения возможного возобновления американских ударов по Ирану. Об этом 1 ноября сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с содержанием беседы.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи допустил выход страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если военное противостояние против исламской республики возобновится. Об этом он заявил в эфире государственного телевидения Ирана.
США открыты к дипломатическому урегулированию конфликта с Ираном. если такое решение удастся выработать, сказал госсекретарь США Марко Рубио. Он также заявил, что Соединенные штаты не станут обозначать крайние сроки переговоров.
Как сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на высокопоставленного регионального чиновника по вопросам политики и безопасности, вооружённые силы Ирана завершили разработку всеобъемлющего плана военного ответа на случай любой агрессии и теперь готовятся к масштабным ответным действиям.
Согласно информации, распространённой со ссылкой на выступление президента США Дональда Трампа в Белом доме, Вашингтон получает от торгового сотрудничества с Венесуэлой доход, который в десять раз превышает средства, израсходованные на атаки против Ирана.