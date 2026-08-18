Мирные переговоры США и Ирана

11 апреля 2026 года в Исламабаде при посредничестве Пакистана стартовали прямые переговоры между США и Ираном на фоне двухнедельного перемирия. Делегацию США возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс, а Ирана — председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф. США требуют гарантий отказа Ирана от ядерного оружия и свободы судоходства в Ормузском проливе, тогда как Иран настаивает на прекращении огня в Ливане и размораживании своих активов. Глава иранской делегации заявил о недоверии к обещаниям США, а американская сторона предупредила, что не потерпит обмана. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф назвал этот момент решающим для установления прочного мира в регионе.