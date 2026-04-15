Мирный план по Украине

«Возвращение к Анкориджу»: эксперт рассказал, чего ждать от встречи украинской делегации с Уиткоффом и Кушнером

Уиткофф и Кушнер встретятся с украинской делегацией 9 октября в США и обсудят новые идеи по урегулированию конфликта, сообщает Reuters. Встреча, по данным агентства, пройдет в США, в Майами. На ней будут присутствовать представители Германии, Великобритании, Франции, ЕС и НАТО. В то же время накануне Марко Рубио назвал ситуацию вокруг Украины «стратегическим тупиком». По мнению госсекретаря США, перспектив договориться сейчас он не видит.