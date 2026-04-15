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Мирный план по Украине

Мирный план для урегулирования конфликта в Украине разработан администрацией президента США Дональда Трампа. Его авторами являются спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер. Итоговый документ подробно обсуждается делегациями США и Украины, как это было на встрече во Флориде 30 ноября. Стороны продолжают переговоры, так как ключевые вопросы — будущее статуса территорий и гарантий безопасности — пока не согласованы. Спецпосланник Уиткофф 2 декабря представит обновленный вариант плана для обсуждения с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

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