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Русский мясной проект «Мираторг»

Как за пятнадцать лет в России удалось создать одну из крупнейших в мире систем производства говядины полного цикла? Наш спецпроект расскажет историю мясного проекта «Мираторга» — от первых закупок скота и генетического отбора до формирования собственной научной базы и возрождения сельских территорий. От пастбища к мировой индустрии: как создавался один из крупнейших мясных проектов России читайте в нашем сюжете. Реклама. ERID: 2VtzqwtpJYu. ООО «ТК «Мираторг», ИНН 5009072150

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