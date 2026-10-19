Русский мясной проект «Мираторг»

Генетика как стратегия: почему всё началось с отбора

Когда стало ясно, что мясной проект в России действительно будет реализован, перед его создателями возникла проблема, о которой редко говорят вне профессиональной среды. Построить фермы можно за год. Закупить технику можно за сезон. Нанять людей тоже возможно достаточно быстро. Но исправить в одночасье плохую генетику невозможно ни за какие деньги.