Итальянский профессиональный футбольный клуб из города Милан, выступающий в Серии А. Один из самых титулованных клубов Италии. Единственная команда в Италии, которая, со дня своего создания, ни разу не покидала высший дивизион чемпионата Италии. Клуб выиграл 39 национальных трофеев, 21 раз — чемпионат Италии, 10 раз — Кубок Италии и 8 раз — Суперкубок Италии. С 2006 по 2010 год клуб выиграл пять скудетто подряд. «Интер» побеждал в Кубке европейских чемпионов два раза подряд, в 1964 и 1965 годах. В 2010 году выиграл Лигу чемпионов. Клуб также выиграл три Кубка УЕФА, два Межконтинентальных кубка и один Клубный чемпионат мира

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