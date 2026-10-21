Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Основан в 1892 году. С момента создания проводит домашние матчи на стадионе «Энфилд». Стадион построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский клуб, «Эвертон». «Ливерпуль» является одним из самых успешных английских клубов по количеству выигранных титулов за всю историю. Клуб является 20-кратным чемпионом Англии, 8-кратным обладателем Кубка Англии, 10-кратным обладателем Кубка лиги, 16-кратным обладателем Суперкубка Англии, 3-кратным обладателем Кубка УЕФА, 6-кратным победителем Лиги чемпионов, 4-кратным обладателем Суперкубка УЕФА и Клубным чемпионом мира 2019 года. В общей сложности «Ливерпуль» выигрывал еврокубки тринадцать раз, что является четвёртым результатом после мадридского «Реала», «Милана» и «Баварии»

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