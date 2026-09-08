Хозяин тайги: Как выжить при встрече с медведем

8 сентября, в 13:00 в эфире Пресс-центра «МК» поговорим почему медведи всё чаще атакуют людей?

За последние недели - сразу несколько жестоких нападений хищников в разных регионах России. В Красноярском крае медведь загрыз двух пенсионерок в лесу, в Горном Алтае - 29-летнюю девушку прямо в палатке. В Приангарье даже отменили линейки 1 сентября из-за опасности выхода зверей.

- Почему медведи в последние годы так часто выходят к людям и нападают на них?

- Как правильно вести себя при внезапной встрече с хищником, чтобы не спровоцировать атаку?

- Что делать, если медведь нападает на человека прямо в деревне, а по закону стрелять в населённом пункте запрещено?