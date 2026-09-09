Алтайский маугли: 20 лет в землянке, 11 лет в Москве

9 сентября в 13:00 в эфире Пресс-центра «МК» - удивительная история Оджана Наумкина, который почти четверть века провёл в лесу без сверстников и школ, а сегодня строит свой бизнес в Москве.

- Как человеку, выросшему в полной изоляции, удалось за 11 лет не просто освоиться в Москве, а начать собственный бизнес?

- Как без школьного образования конкурировать с профессионалами?

- Почему у Оджана нет желания вернуться в лес, несмотря на то, что и жизнь в городе полна трудностей?

- В чём секрет его адаптации, и как навыки выживания в лесу помогают ему в условиях большого города?