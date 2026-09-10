Путин поручил подготовить новую систему адаптации для трудовых мигрантов

Накануне вечером Владимир Путин обсудил с главой миграционного подразделения МВД Андреем Кикотем актуальные вопросы работы с иностранными гражданами. Встреча прошла в преддверии профессионального праздника ведомства, который отмечается 11 сентября.

Президент подчеркнул: при любых изменениях в миграционной политике интересы россиян должны оставаться в приоритете. Глава государства поставил задачу проработать на правительственном уровне механизм подготовки мигрантов к жизни и труду в нашей стране еще до их приезда. По мнению Путина, внедрение системы целевого набора позволит не только упорядочить рынок труда, но и гарантировать соблюдение законных прав самих приезжих.

В ходе доклада Андрей Кикоть привел статистику: за последнее время из России выдворили около 100 тысяч нарушителей, а въезд в страну закрыли для 197 тысяч иностранцев. Также президент отметил положительную динамику в экономике: доходы бюджета от миграционных процедур, в частности от выдачи патентов, выросли на 30%