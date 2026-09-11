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Администратор столичного салона обворовывала работодателя, скрывая визиты клиентов

Владелец массажного салона на Новослободской улице обнаружил крупную недостачу — из кассы пропало около 350 тысяч рублей. Как выяснили полицейские, к махинациям причастна 45-летняя сотрудница заведения.

Женщина разработала простую, но эффективную схему: она записывала посетителей на сеансы, но намеренно не вносила их данные в общую базу. Полученные от клиентов наличные администратор забирала себе, минуя кассу. Сейчас в отношении предприимчивой москвички возбуждено уголовное дело о краже, она находится под подпиской о невыезде.

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