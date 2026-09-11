В Кургане накрыли подпольный бизнес на вейпах стоимостью 70 миллионов

Сотрудники экономической безопасности пресекли масштабную схему сбыта нелегальных электронных сигарет и жидкостей. Как выяснило следствие, организатор бизнеса, находящийся за рубежом, наладил поставки контрафакта в несколько регионов России.

Схема была проста, но незаконна: на всю продукцию клеили один и тот же QR-код вместо уникальной маркировки, обязательной для таких товаров. В ходе обысков на складах и в торговых точках Курганской и Свердловской областей полицейские изъяли около 25 тысяч единиц «паленого» товара на общую сумму свыше 70 млн рублей.

Сейчас задержан местный житель, который курировал работу этой сети в Зауралье. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о производстве и сбыте немаркированной продукции в особо крупном размере. Фигуранту грозит до шести лет колонии, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Полиция продолжает искать остальных участников преступной группы.