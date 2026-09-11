В Москве накрыли подпольную типографию по изготовлению фальшивых документов для мигрантов

Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность преступной группы, которая поставила на поток легализацию иностранцев в России. Злоумышленники оборудовали цех прямо в обычной столичной квартире.

В ходе обыска силовики изъяли полный набор «печатника»: от профессиональных сканеров и ламинаторов до готовых оттисков печатей и штампов. По версии следствия, двое выходцев из стран Средней Азии наладили прибыльный бизнес: за один поддельный документ они просили до 100 тысяч рублей.

Схема работы была максимально дистанционной: заказы принимали через мессенджеры, а готовые паспорта, патенты и миграционные карты отправляли клиентам по почте.

Сейчас оба фигуранта находятся в СИЗО. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о подделке документов. Расследование продолжается — правоохранители устанавливают всех причастных к этой схеме.