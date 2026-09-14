В московской поликлинике пьяный пациент с ножом напал на врача

ЧП произошло в одном из медучреждений на улице Пестеля. 51-летний мужчина, пришедший на перевязку, вел себя неадекватно: будучи в состоянии алкогольного опьянения и частично раздевшись, он начал проявлять агрессию. В какой-то момент пациент выхватил нож и стал угрожать медику расправой.

Врач успел нажать тревожную кнопку, и на место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии. Они быстро обезоружили и задержали дебошира. Сейчас с мужчиной работают полицейские, нож изъят в качестве вещественного доказательства. К счастью, в результате инцидента никто из персонала и пациентов не пострадал.