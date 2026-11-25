Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП с участием трёх большегрузов в Куйтунском районе.

По предварительным данным, на 1582-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» в районе деревни Листвянка водитель бытовки «КамАЗ» столкнулся с впереди стоящей грузовой машиной, водитель которой совершал поворот налево, после чего врезался в большегруз «Ситрак», двигавшийся во встречном направлении.

В результате предполагаемый виновник аварии погиб на месте, водители других транспортных средств были доставлены в медицинское учреждение.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Инспекторы ДПС организовали реверсивное движение и обеспечивают безопасность автомобилистов на федеральной трассе.