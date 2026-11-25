В среду, 25 ноября 2026 года, в 13:00, в эфире Пресс-центра «МК» в рубрике «Спроси у доктора» беседуем с Сергеем Митьковским, заведующим нейрохирургическим отделением ФНКЦ ФМБА России.

Межпозвоночная грыжа — одна из самых частых находок на МРТ и одна из самых обросших мифами тем. Одни бегут с ней к хирургу, другие годами греют спину поясом из собачьей шерсти и включают подогрев сидений в машине. И те, и другие часто ошибаются.

Спросим у доктора:

- Что такое грыжа простыми словами — и почему она может появиться и в 18 лет, и в 60?

- «Продуло» или пора к врачу? Как отличить мышечную боль от корешковой и какие признаки требуют не записи к врачу, а вызова скорой?

- Может ли грыжа рассосаться сама?

- Йога, пилатес, бассейн, планка — друзья или враги позвоночника?