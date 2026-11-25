Сотрудники ГУУР МВД России, оперативники Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан и регионального Управления ФСБ России пресекли деятельность одного из сервисов криминальных курьеров. Задержаны восемь человек, которые в зависимости от роли каждого подозреваются также в мошенничестве и легализации криминальных доходов в составе преступного сообщества.

По имеющейся информации, ранее судимый за различные преступления местный житель организовал межрегиональную курьерскую службу, единственной задачей которой была транспортировка средств, похищенных у граждан телефонными мошенниками. Двое его помощников искали в интернете желающих заработать и предлагали им стать водителями или курьерами. Соучастники забирали у обманутых людей деньги, которые затем конвертировали в криптовалюту и выводили за рубеж.