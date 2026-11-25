В Казани к ответственности привлекли родителей девятиклассника, который ездил в школу на питбайке. Жители пожаловались на подростка в полицию: он оставлял питбайк в соседних дворах, а шум и ощущение безнаказанности возмущали горожан.

Вскоре личность нарушителя установили. Выяснилось, что питбайк ученику одной из школ Приволжского района Казани купил его 47-летний отец. Мужчина заявил, что приобрёл технику осознанно и не видит в этом ничего противоправного. Мать школьника пыталась оправдать поступки сына тем, что так ему удобнее добираться до школы.

В итоге мать привлекли к ответственности за неисполнение родительских обязанностей, а отца — за передачу управления транспортом лицу без прав. Кроме того, отец может быть привлечён по уголовной статье — за вовлечение несовершеннолетнего в опасную деятельность.

Госавтоинспекция Татарстана сообщила, что на данный момент в регионе возбуждено 12 уголовных дел в отношении родителей, позволивших своим несовершеннолетним детям сесть за руль. Во всех случаях родители достоверно знали, что их дети не имеют права управления, осознавали риски для жизни и здоровья подростков, но всё же приобретали и передавали им технику в свободное пользование. В результате дети становились участниками ДТП, в том числе с причинением вреда здоровью.

В четырёх случаях родители привлечены к уголовной ответственности, ещё восемь уголовных дел находятся на стадии расследования.