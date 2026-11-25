В Набережных Челнах неизвестный ворвался в салон сотовой связи на проспекте М. Джалиля и, угрожая ножом, заставил сотрудника открыть кассу. Добычей злоумышленника стали 432 350 рублей, после чего он скрылся.

Полицейские задержали подозреваемого — 35-летнего жителя Альметьевского района, ранее судимого за кражу, грабёж и угон. У него изъяли более 300 тыс. рублей.

Как выяснили оперативники, перед нападением мужчина купил нож на рынке. Совершив преступление, он на попутке добрался до окраины города, а оттуда на такси уехал в Альметьевск, где успел потратить часть денег.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ («Разбой»), фигурант заключён под стражу.