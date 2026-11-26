С учётом позиции государственного обвинителя Солнечногорской городской прокуратуры суд вынес обвинительный приговор Тимуру Абдусаламову и Джамшеду Лактюшину. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет», организованной группой, в особо крупном размере).

В суде установлено, что в мае 2025 года соучастники создали организованную преступную группу для незаконного сбыта наркотиков с чётким распределением ролей; Абдусаламов и Лактюшин выполняли функции закладчиков.

В сентябре 2025 года осуждённые для дальнейшей перевозки из Ленинградской области в Московский регион загрузили в кузов автомобиля «ГАЗ 2824» четыре металлические катушки для транспортировки проводов, в которых были сокрыты 479 свёртков с наркотическим средством.

Незаконную деятельность соучастников пресекли сотрудники правоохранительных органов: на 43-м километре трассы М-11 «Нева» их автомобиль был задержан, и в ходе осмотра изъято почти 400 кг порошка, содержащего в составе эфедрон.

Суд приговорил виновных к лишению свободы: Тимура Абдусаламова — к 12 годам, Джамшеда Лактюшина — к 7 годам. Отбывать наказание осуждённым предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.