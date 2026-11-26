На сцене Колонного зала Нина Шацкая во время юбилейного концерта «Благодарю» произносит слова благодарности. Она говорит, как важно, чтобы рядом были люди, которые в тебя верят.

Певица признаётся: «Я очень признательна Глебу Анатольевичу Панфилову, который снял меня в фильме, и очень благодарна Никите Владимировичу Богословскому». Шацкая вспоминает, что, когда их свела судьба, мэтру исполнилось 90 лет. Она пригласила его с супругой на свой концерт в зал Чайковского — Богословский написал о нём такие трогательные слова, что она до сих пор хранит эту память.

Со сцены звучали слова благодарности и её учителям, педагогам по вокалу, и, конечно, родителям.