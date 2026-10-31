Грабеж и вербовка: как мошенники обманывают родственников участников СВО

Телефонное мошенничество в наши дни становится все опаснее. И украинские спецслужбы играют в этом не последнюю роль. Новая цель недоброжелателей – родственники участников СВО, пропавших без вести. Пользуясь эмоциями близких, мошенники разводят их на деньги: обещают дать информацию взамен за «вознаграждение». Поймав жертву на крючок, начинают вытягивать крупные суммы. В процессе общения близких используют для дискредитации российской армии и вербуют для террористических действий.