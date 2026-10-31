Антон Алексеев
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В районе населенного пункта Алешки в Херсонской области продолжается режим тишины. С 27 октября Россия и Украина договорились о прекращении огня для доставки гуманитарной помощи и эвакуации местных жителей. Как сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, для вывоза подготовили 25 автобусов — порядка 750 мест. Предусмотрели транспорт для лежачих людей, девять машин скорой помощи и сопровождение более 50 медработников.
По всей линии соприкосновения в зоне СВО расчеты ПВО борются дронами ВСУ. Группы воздушного прикрытия – первый эшелон защиты от беспилотных атак врага. Бойцы оснащены специальными дронами-перехватчиками, которые поражают летящие объекты противника.
На днях подразделения группировки «Восток» установили контроль над селом Общее в Запорожской области. Это небольшой, но важный укрепрайон на Ореховском направлении. Участники штурма рассказали, как удалось выбить противника из этого поселения.
Мой собеседник - сержант Петр Наконечный, морпех, ветеран СВО. Мы познакомились перед игрой в рамках чемпионата по следж-хоккею (для людей с ограниченными возможностями). В одной из команд – «Союз» из Владивостока играет сам Петр.
Военные медики в зоне СВО работают, не покладая рук. Помогают и раненым бойцам, и мирным жителям, пострадавшим от обстрелов вэсэушников. О каждодневном труде в медицинской роте рассказал медбрат-анестезист. Его подразделение входит в группировку «Север», работает на Сумском направлении.
На днях в Подмосковье прошел чемпионат по следж-хоккею (для людей с ограниченными возможностями). Скрестить клюшки сюда прибыли участники со всех уголков России. Команда «Союз» из Владивостока состоит из участников СВО.
На днях войска группировки «Восток» освободили село Омельник в Запорожской области. Это крупный укрепрайон площадью более 27 квадратных километров. Несмотря на тщательную подготовку и оборону украинских боевиков, их удалось выбить из населенного пункта. Участники штурма рассказали, как это происходило.
В хоккей играют настоящие мужчины – поется в легендарной песне. На днях состоялся Международный турнир по следж-хоккею (для людей с ограниченными возможностями). Одна из команд носит название «Мужество». Состоит она из орденоносцев-участников СВО. Корреспондент «МК» побеседовал с одним из участников.
В России создали сервис для обучения нейросетей в интересах решения военных задач беспилотной авиацией. Согласно задумке, в первую очередь сервис предназначен для разработчиков дронов. Эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов объяснил, какие перспективы создает массовое внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в боевые летательные аппараты.
На днях бойцы группировки «Центр» освободили село Петровское в Донецкой Народной Республике. Штурм укрепрайона позволил взять под контроль трассу Доброполье - Краматорск и создать плацдарм для дальнейшего наступления. О том, как удалось выбить противника из поселения, рассказывают участники штурма.
В зоне СВО своевременная доставка боеприпасов, медикаментов и провизии жизненно необходимы - особенно передовым подразделениям. Но с учетом вездесущих дронов и минных полей обеспечивать всем необходимым бывает непросто. Чтобы обезопасить подразделения обеспечения, для доставки припасов в наших войсках активно используют роботов.
От воздушных атак наши войска в зоне СВО защищают зенитные ракетные войска. В их составе комплекса средней дальности «Бук-М3». Расчет такого комплекса из группировки «Центр» поделился деталями боевой работы. Сейчас зенитчики выполняют задачи на Добропольском направлении.
Беспилотным атакам неприятеля в зоне СВО круглосуточно противостоят наши мобильные огневые группы. Подразделения их рассредоточены вдоль всей линии соприкосновения и в тыловых районах. Во взаимодействии с постами воздушного наблюдения они защищают наши позиции и гражданское население от дронов противника.
На днях подразделения «Востока» взяли очередной укрепрайон противника - село Голубково в Запорожской области. О том, как удалось выбить врага из населенного пункта, рассказывают участники штурма.
Снайперские подразделения эффективно прикрывают наши войска от дронов противника. Деталями боевой работы поделились меткие стрелки группировки «Центр», которые работают на Добропольском направлении.
Телефонное мошенничество в наши дни становится все опаснее. И украинские спецслужбы играют в этом не последнюю роль. Новая цель недоброжелателей – родственники участников СВО, пропавших без вести. Пользуясь эмоциями близких, мошенники разводят их на деньги: обещают дать информацию взамен за «вознаграждение». Поймав жертву на крючок, начинают вытягивать крупные суммы. В процессе общения близких используют для дискредитации российской армии и вербуют для террористических действий.
Дроны-перехватчики хорошо зарекомендовали себя в борьбе с беспилотниками врага. Недавно в группировку «Центр» на вооружение ПВО поступили дроны «Малыш-Ц». Вопреки «детскому названию», аппарат показал себя грозным оружием против разведывательных и ударных беспилотников врага.
Подразделения группировки «Север» продолжают оттеснять противника и расширять полосу безопасности у наших границ. На прошлой неделе они освободили село Долгенькое в Харьковской области. Бойцы группировки рассказали подробности штурма этого населенного пункта.
Дроны противника остаются основной опасностью для наших войск в зоне СВО, поэтому защите от них уделяют особое внимание. По всей линии соприкосновения и тыловым районам дежурят мобильные огневые группы. Они прикрывают технику, личный состав, а также гражданское население от беспилотных провокаций противника.
На днях войска группировки «Восток» взяли под контроль село Зоревка в Запорожской области. Как рассказывают штурмовики, небольшой населенный пункт противник усердно готовил, чтобы «встречать» наши подразделения. Благодаря спланированным действиям и быстрому реагированию на различные «сюрпризы» нашим мотострелкам удалось выбить оттуда врага.
Дроны-перехватчики стали незаменимым средством воздушного прикрытия наших войск. Они сопровождают колонны техники, защищают позиции и гражданские объекты от беспилотных провокаций врага. Деталями работы поделились расчеты дронов «Сокол-И» группировки «Центр». Бойцы помогают безопасно перемещаться нашим подразделениям в направлении Доброполья.
Сейчас за Доброполье ведутся активные бои. Враг коварен – все чаще он использует так называемых ждунов: сажает боевые коптеры в укромное место, чтобы применить при подходе нашей техники. Так он пытается нарушить подвозы войск к передовой. Предотвращать эти засады помогают наши саперы-дроноводы.
Для отражения беспилотных атак противника наши войска используют дроны-перехватчики. Они сбивают летящие аппараты врага, прикрывают наши подразделения и мирных жителей. Деталями боевой работы поделился оператор перехватчика «Бумеранг-10» группировки «Центр» по имени Василий. Сейчас его расчет работает на Добропольском направлении, где ведутся активные наступательные действия.
Наши войска продолжают планомерно продвигаться в зоне СВО. Деталями боевой работы поделились бойцы группировки «Восток». Они выполняют задачи в Запорожской области. На днях отбили у противника крупный опорный пункт. Военные подчеркивают: успешный штурм - это слаженная работа целого ряда подразделений.
Артиллеристы в зоне СВО «разбирают» укрепления противника, уничтожают скопления его сил и техники, срывают подвоз боеприпасов и ротацию личного состава. О боевых задачах рассказал наводчик орудия «Гиацинт-Б» с позывным «Лагуна». Его подразделение входит в состав группировки «Днепр» и работает в Запорожской области.
В зоне спецоперации наши войска активно применяют РСЗО – реактивные системы залпового огня. Дальнобойные установки накрывают площадными ударами целые укрепрайоны врага, а снаряд их может пробить любую броню.
Наши штурмовые подразделения планомерно движутся вперед - отбивают у врага опорные пункты и укрепрайоны. Бойцы группировки «Восток» рассказали подробности боевой работы в Запорожской области. На днях они зачистили крупный опорный пункт вэсэушников.
Ударный беспилотник – оружие универсальное. Современные «птички» без труда «разбирают» бронетехнику или укрытия противника. Деталями боевых задач поделились дроноводы группировки «Запад». Каждый день они работают по скоплениям неприятеля на Краснолиманском направлении.
Военврачи в зоне СВО постоянно за работой. И накануне профессионального праздника – Дня военного медика, который отмечается 28 августа, они выхаживают раненых бойцов и мирных жителей освобожденных территорий. Специалисты сводного медотряда группировки «Центр» рассказали о своей работе. На днях они провели сложнейшую операцию – спасли жизнь крайне тяжелому пациенту.
На Днепропетровском направлении идут активные наступательные действия. В обороне рубежей противник в основном действует дронами, поэтому прикрытие пехоты от них – задача номер один. Вместе с другими подразделениями штурмовиков защищают снайперские группы. Они рассказали, как выстроена их боевая работа.