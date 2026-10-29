«Великий и ужасный» Jay-Z самолично собрался на Супербоул. Американская пресса буквально взорвалась новостью – «молнии» разлетелись, словно ленты радужных конфетти на празднике. И в женах у него раскрасавица Бейонсе, хотя сам не Аполлон. И положение одного из самых влиятельных и состоятельных деятелей современной хип-хоп-музыки. И «серый кардинал», который форменной Аллой Пугачевой (та на российской эстраде якобы двигала артистами,
Фильм «Птицы» (1963) режиссера Альфреда Хичкока и одноименный рассказ Дафны дю Морье вдохновили продюсеров HBO на сериальную версию легендарной картины и литературного произведения. Правда и фильм и рассказ интересуют создателей сериала лишь как отправные точки для оригинального сценария.
На юбилейном X биеннале «Уроки режиссуры» небольшой муниципальный театр «Куклы и люди» из подмосковной Лобни показали спектакль «Пиросмани, Пиросмани», рассказывающий об уникальном грузинском художнике Нико Пиросмани. Автор пьесы Вадим Коростылев, подаривший стране новогодний хит про «Хорошее настроение» в комедии Рязанова «Карнавальная ночь», был серьезным драматургом. Им написано семь пьес, часть которых часто ставилась в советских театрах.
На Островах разгорелся нешуточный скандал между Джерардом Бейли, братом ближайшей помощницы певца Джорджа Майкла (умер в 2016 году) Шивон, умершей в 2014 году, и ее вдовцом Иэном Белчером. Белчер выставил на аукцион из личного имущества умершей жены гитару, с которой Джордж Майкл «выразительно появился» в культовом клипе Faith (1987). Песня вошла в дебютный сольный альбом певца, а впоследствие и во многом благодаря клипу стала визитой карточкой певца и его образа.
В Звенигородском манеже проходит выставка «Малевич. Простые фигуры» — путешествие из Петербурга в Москву (а точнее, в Подмосковье) совершили три главные фигуры художника, «Черный квадрат», «Черный крест» и «Черный круг». Супрематический триптих впервые экспонируется в Подмосковье, и его «поездку» приурочили к 150-летию Казимира Малевича, которое будет праздноваться в 2029 году.
«Наша новая музыка» — программа на Первом. Эта музыка будет вечной. Я смотрел и не понимал, в каком времени нахожусь. Как будто в том самом, лучшем из времен. Это сон, фантазия? Неужели вернулся тот самый «Музыкальный ринг» лучший из лучших? Но этого не может быть.
21 октября, когда во Владивостоке начались «пятнашки» с памятником нобелевскому лауреату, который сначала убрали с набережной, а потом вернули на место, известный писатель и участник СВО Захар Прилепин приветствовал решение местных властей, подчеркнув, что Солженицына «нужно еще из школьной программы демонтировать». В качестве аргумента Прилепин привел цитату из книги советского маршала Александра Василевского «Дело всей жизни».
Константин Хабенский поставил в МХТ им.Чехова две одноактные шутки Чехова, «Медведь» и «Предложение». Спектакль под названием «Любовь, долги и сенокос» - его второй режиссерский опыт после дебютной «Чайки» 2024-го, где немытый и запущенный Треплев съедал на глазах у зрителей несчастную птицу. В этот раз один из героев перепутал прах своего должника с табаком. Чехова слегка перекроили. Вместо преданного слуги Луки в «Медведе» появилась веселая Лукерья.
Владимир Мартынов представил в Концертном зале имени Чайковского свой новый, второй по счету, Реквием. Сам композитор объяснил, что это не литургия, а скорее идея. Для композитора, еще четверть века назад объявившего о «конце времени композиторов» (именно так называлась его книга), представление о наступающем конце вообще всего на свете, вполне логично. Тем более что свой «Апокалипсис» - грандиозное хоровое сочинение – Мартынов написал еще в 1991 году.
Женщины — существа загадочные… И страсти у них под стать. Неслучайно выставка в Музейном центре «Масловка. Городок художников» так и называется — «Женские страсти». Здесь любовь и ирония, нежность и самобичевание, красота и её изнанка соседствуют на равных.
Народ бьет тревогу: андроиды, нейросеть, искусственный интеллект захватывают мир. Но так ли нова эта идея? В Музее «Собрание» открылась выставка «Механическое сердце», которая, несмотря на свой винтажный вид, рассказывает об истоках глобальной проблемы, но делает это элегантно, с шиком эпохи классицизма и блеском ампира. От каких красот и чудес техники замирает человеческое сердце — в нашем материале.
Актриса Анастасия Макеева сыграла роль Клавдии Шульженко в спектакле, посвященном 120-летию советской эстрадной дивы. Ещё месяц назад актриса опровергала слухи и подозрения о своем «серьезном положении». Но сейчас уже даже свободные платья, в которых она выходила на сцену во время спектакля, не смогли скрыть очевидное.
Представьте: проснувшись, вы обнаружили на своем музыкальном аккаунте «подаренный» вам свежий альбом, например Филиппа Киркорова. А вы на дух его не переносите и о подарке не просили. Избавиться же от «дареного коня» нельзя: опцией не предусмотрено. Шок и гнев охватывают все естество.
Спектакль «Любовь, долги и сенокос», премьера которого состоялась на Малой сцене МХТ им. А.П. Чехова, является второй режиссерской работой Константина Хабенского. Если два года назад это была «Чайка» Антона Чехова, важнейшего для Художественного театра автора, то на этот раз худрук обратился к малой форме, к его одноактным водевилям «Медведь» и «Предложение». Почему спектакль сложился именно таким, объяснил его режиссер.
29 октября в Москве на 97-м году жизни не стало детской писательницы и сценариста советских мультфильмов, Жанны Витензон, написавшей сценарий «Варежки» Романа Качанова о девочке, мечтавшей о собаке. Художником-постановщиком фильма был легендарный Леонид Шварцман.
На 20-м Большом фестивале мультфильмов, проходящем в Москве, показали «Аромат Ирака» и посмотрели на ирано-иракский конфликт глазами ребенка. О своем видении жизни Марии Каллас рассказал ленточный червь, поселившийся в теле оперной дивы.
Юрий Григорович, более тридцати лет являясь главным балетмейстером Большого театра СССР, правил Большим балетом и создал для него внушительное количество как собственных оригинальных балетов, так и редакций классических. За творческое наследие великого хореографа после его смерти развернулась борьба. По статье о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, однако по состоянию на сегодняшний день конкретные подозреваемые и обвиняемые в деле так пока так и не названы.
Актер Константин Лавроненко — народный артист России, единственный российский обладатель приза Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль (Лавроненко получил приз в 2007 году за фильм «Изгнание». — Прим. ред.) — рассказал, что считает главным результатом творческого пути. По мнению артиста, смысл работы художника заключается не столько в наградах и признании, сколько в возможности заниматься любимым делом и делиться своими мыслями со зрителем.
29 октября в Москве Гослитмузею передали в дар подлинники писем писателей Ивана Тургенева и Всеволода Гаршина, обнаруженные в архиве, попавшем в руки сотрудника Службы внешней разведки России. В церемонии приняли участие директор СВР Сергей Нарышкин, директор ГМИРЛИ им. Даля Дмитрий Бак и замминистра образования и науки Константин Могилевский.