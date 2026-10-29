Владимир Мартынов: Реквием соответствует времени

Владимир Мартынов представил в Концертном зале имени Чайковского свой новый, второй по счету, Реквием. Сам композитор объяснил, что это не литургия, а скорее идея. Для композитора, еще четверть века назад объявившего о «конце времени композиторов» (именно так называлась его книга), представление о наступающем конце вообще всего на свете, вполне логично. Тем более что свой «Апокалипсис» - грандиозное хоровое сочинение – Мартынов написал еще в 1991 году.