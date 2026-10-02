«Меня уже украшать некуда»: Киркоров бежит за любовью в новом клипе

Даже очень популярному артисту приходится напоминать о себе новой музыкой и новыми шоу. Филипп Киркоров в этом деле достиг не просто совершенства, о котором другие могут только мечтать, но и каждый раз сопровождает такой процесс непременным киркоровским размахом — не менее уникальным и неповторимым. На днях он устроил пышное торжество с участием всего локального поп-бомонда (по крайней мере того, кто был доступен в Москве) по поводу релиза песни «Луиза» и одноименного видеоклипа.