Пошли все лесом: Jay-Z сам решил «осуществить мечту» на Супербоуле
«Великий и ужасный» Jay-Z самолично собрался на Супербоул. Американская пресса буквально взорвалась новостью – «молнии» разлетелись, словно ленты радужных конфетти на празднике. И в женах у него раскрасавица Бейонсе, хотя сам не Аполлон. И положение одного из самых влиятельных и состоятельных деятелей современной хип-хоп-музыки. И «серый кардинал», который форменной Аллой Пугачевой (та на российской эстраде якобы двигала артистами,