Эти люди двигали вперед советскую науку. Они совершали открытия, которые опережали время и возможности лабораторий. Их признавало руководство страны. В СССР у них было признание, награды и звания. Но спустя десятилетия о них забыли. Фамилии Несмеянова, Ермольевой, Глушкова, Термена не на слуху у людей, не связанных с наукой. Проект "Забытые советские ученые" восстанавливает историческую справедливость.
Август - традиционное время сборов в школу. Что нужно первокласснику, а что будет лишним ученику старшей школы? Как настроить ребенка на учебу? Что ждать от нового учебного года: предметы, учебная нагрузка, когда каникулы в школе. Все советы и чек-листы для сборов ребенка в школу в нашем сюжете.
C 11 июня по 19 июля 2026 года состоится 23-й розыгрыш главного футбольного трофея планеты — впервые за почти вековую историю турнира его организуют не одна и даже не две, а сразу три страны: США, Канада и Мексика. Этот чемпионат мира станет беспрецедентным не только по географии проведения, но и по масштабу: матчи пройдут от заснеженных северных арен до знойных мексиканских стадионов. Таким образом, мундиаль-2026 навсегда изменит представление о том, как может выглядеть главное событие в мире футбола.
В 2026 году Россия отметит 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В связи с праздником россиян ждут три выходных подряд: 9, 10 и 11 мая. В этот раз из-за террористической угрозы парад на Красной площади пройдёт без военной техники.
Рассказы о героях Великой отечественной. О ветеранах и тружениках тыла. Тех, кто в 1941-1945 годах защитил нашу страну от захватчиков в спецпроекте "Бессмертный полк МК": /stories/bessmertnyy-polk-moskovskogo-komsomolca/.
А о тех, кто выстоял и пережил блокаду Ленинграда. И о тех, кто навсегда остался ленинградцем, не выдержав голод и холод - в материалах проекта "День снятия блокады Ленинграда": /stories/den-snyatiya-blokady-leningrada-2026/
Молоко — это гораздо больше, чем просто продукт в холодильнике. Это культурный код, связывающий поколения, регионы и традиции. Спецпроект «Логики молока» раскрывает феномен молочной продукции как универсального и доступного суперфуда, который одинаково естественно вписывается как в рацион олимпийского чемпиона, так и в перекус офисного работника без географических и возрастных ограничений.
Мы поговорим о том, как особенности потребления формируют идентичность целых регионов и почему в эпоху заменителей и вкусовых усилителей настоящая молочная продукция остаётся выбором тех, кто стремится к здоровому и активному образу жизни. Правильные пищевые привычки, привитые с детства, семейные традиции и целый культурный пласт — всё это оказывается неразрывно связано с одним простым и привычным продуктом. Качество жизни в широком смысле — это не только про подсчёт калорий и отказ от вредных привычек. Это про осознанность, энергию для жизни и правильное отношение к своему физическому и ментальному здоровью.
Добро пожаловать в мир, где молоко становится логичным началом большой истории о нас самих.
Петербургский международный экономический форум ведёт свою историю с 1997 года. С 2006 года он проводится под эгидой и с участием Президента РФ. ПМЭФ давно признан уникальной площадкой №1 в мире для прямого диалога бизнес-элит и обсуждения ключевых экономических проблем — от российских до общемировых. В 2026 году Петербургский экономический форум состоится с 3 по 6 июня 2026 года.
Народные инициативы работают! Это доказала народная программа «Единой России». В её создании приняли участие более 2,5 миллионов граждан по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты и на встречах с депутатами и активистами партии. Программа получила поддержку на высшем уровне и была синхронизирована с основными показателями национальных проектов и государственных программ развития страны. За пять лет по народной программе партии построены тысячи школ и детских садов, проведен ремонт сотен домов культуры и медицинских учреждений, в отдаленных селах появились новые фельдшерско-акушерские пункты и пришла социальная газификация… Как именно народная программа изменила жизнь людей, рассказывает спецпроект «МК» – «Есть результат».
11 апреля 2026 года в Исламабаде при посредничестве Пакистана стартовали прямые переговоры между США и Ираном на фоне двухнедельного перемирия. Делегацию США возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс, а Ирана — председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф. США требуют гарантий отказа Ирана от ядерного оружия и свободы судоходства в Ормузском проливе, тогда как Иран настаивает на прекращении огня в Ливане и размораживании своих активов. Глава иранской делегации заявил о недоверии к обещаниям США, а американская сторона предупредила, что не потерпит обмана. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф назвал этот момент решающим для установления прочного мира в регионе.