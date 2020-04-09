Почта повышенной мобильности

В сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации перед Почтой России стоит важная задача: продолжить предоставлять гражданам важные услуги и сохранить их качество, не подвергая при этом риску здоровье клиентов и сотрудников почтовых отделений. В условиях соблюдения режима самоизоляции россиянам существенно облегчает жизнь интернет и курьерские сервисы, и именно в таком формате своими услугами предлагает пользоваться Почта России в этот период. Традиционные услуги оператора – доставка писем, посылок и открыток, пенсий и социальных пособий, оплата коммунальных услуг и штрафов ГИБДД и многие другие уже успешно переведены в цифровой или курьерский формат.