2 ноября 2026
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16:48
В российском регионе задумались об ограничении использования питбайков
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16:44
Россиянка отбилась от насильника у себя в квартире и отправила его в СИЗО
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16:44
В Финляндии указали на крупную ошибку Зеленского в отношениях с Трампом
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16:41
Российский БПЛА нового поколения показал хорошие результаты против перехватчиков ВСУ
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16:40
Актриса Галина Бокашевская отмечает юбилей: впереди роль Рины Зеленой
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Новый взгляд на малые города: как нацпроект привлекает молодежь к созданию комфортной среды
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Импортозамещение в действии: развитие мясной отрасли в России
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16:39
Солнце неожиданно вспыхнуло после четырёх дней тишины
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16:36
Российский боец выжил после того, как осколок мины прошел через его мозг
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16:35
Хакеры снова разогрели морозильники супермаркетов по всей Европе
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16:35
Туск обвинил Навроцкого в насилии
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16:31
Жителя Подмосковья чуть не убила обычная зубочистка
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16:31
Стало известно, когда США отгрузят Украине 500 ракет для Patriot
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16:30
Число жертв празднования Хэллоуина приблизилось к 80
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16:28
У российских дроноводов будет собственная награда
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16:27
В Сербии задержали владельца банка Alta Banka Давора Мацуру
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16:25
Что мы празднуем 4 ноября: история Дня народного единства и праздничные мероприятия в 2026 году
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16:24
Птичий грипп стучит в стекло: когда ждать новую пандемию
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16:24
Собянин рассказал о реставрации фасадов павильона «Охрана природы» на ВДНХ
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16:24
15-летняя гольфистка погибла от удара молнии
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16:24
Матвиенко прокомментировала возможность встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа
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16:23
Политологу Шульман* назначили штраф за дискредитацию ВС России
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16:19
Пассажирская катастрофа в Испании лишила партию Педро Санчеса поддержки
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16:18
Под лидером страны ЕС зашаталось кресло после катастрофы на железной дороге
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16:15
Новый год 2027: какие цвета и наряды понравятся Огненной Козе
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16:15
Взорвавшаяся цистерна убила рабочего в российском городе
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16:14
В стране НАТО выступили за прекращение помощи Киеву
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16:13
В экс-республике СССР предотвратили госпереворот
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16:11
Французские студенты анонсировали новые масштабные протесты в стране
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16:10
Российская школьница прикоснулась к оборванному проводу и погибла
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16:10
«Унитаз под юбкой»: забытые предметы быта
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16:08
Газета The New York Times рассказала, кто оплатил налоги Инфантино в США
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16:07
«Очки смерти»: Киев попытался повторить ливанский сценарий с пейджерами
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16:05
Лодку с пятью людьми обнаружили в Тихом океане после трех месяцев дрейфа
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16:05
Лантратова рассказала о количестве уехавших из Алешек местных жителей
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16:04
Суд вынес заочный приговор иноагенту Роману Доброхотову**
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16:03
Такер Карлсон заявил о подталкивании Трампа к ядерному удару по Ирану
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16:03
Выступавший против изъятия российских активов бельгийский премьер решил уйти
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16:02
«Дебют вопреки диагнозу»: особенный сын Колина Фаррелла впервые снялся в кино
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16:01
«Довел до слез»: Самбурская раскрыла детали ссоры с Кещяном на «Универе»
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16:00
Пресс-служба МЧС сообщила о рассылке фейков в 33 регионах страны
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16:00
Путин: Дагестан – это форпост России на Кавказе
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15:53
Лидер консерваторов Британии выступила против извинений за работорговлю
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15:50
В Новосибирской области мужчина задушил жену бюстгальтером, а на Камчатке при демонтаже памятника экипажу подлодки Л-16 нашли капсулу времени: картина дня в регионах России глазами «МК»
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15:47
Дрон ВСУ атаковал грузовик - пострадал мужчина
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15:47
Зеленскому порекомендовали позвонить в Москву
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15:45
Минобороны предложило учредить новую медаль
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15:43
Россиянку высадили с международного самолета из-за пререкания с бортпроводниками
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15:43
Матвиенко сообщила, чем озабочена Россия
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15:40
Европейская страна пригласила к себе Лаврова и Рубио
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15:38
Туктамышева поделилась подробностями раскрытия романа с Гуменником
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15:38
Аэрофлот, Общественная палата и Общественный совет при Минтрансе РФ определили лучшие аэропорты России для путешествий с детьми
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15:37
Илиана Йотова с большим отрывом победила в президентских выборах в Болгарии
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15:37
Признанный мертвым россиянин «воскрес» в морге
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15:35
Молодой парень арестован после удара россиянки ножом в лицо
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15:34
Трамп назвал план при захвате демократами Конгресса: мистер Вето
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15:32
Вэнс отточил предвыборный стиль на митингах
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15:32
«Дети разговаривают по-русски шёпотом»: жители Латвии рассказали о языковых запретах
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15:31
Найден эффективный и доступный продукт для улучшения мужской фертильности
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15:30
Предвыборную кампанию Вэнса назвали промежуточным шоу Трампа
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15:26
"Свозила на Мальдивы из жалости": вскрылись подробности скандала между Волочковой и её директором
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15:24
«Торпедо» объявило в соцсетях об уходе тренерского штаба
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15:23
«Есть границы»: Яна Кошкина осудила постельную сцену Асмус в «Тексте»
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15:22
Раскрыто число регионов РФ, в которых получили ложные оповещения от хакеров
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15:20
Иностранец пытался вывезти из России миллион рублей в кармане брюк
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15:20
«Потеснил The Beatles»: умер фронтмен группы Love Affair Стив Эллис
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15:17
Трамп перед выборами выступил с тревожным обращением к американцам
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15:16
Черепаху, оказавшуюся на ленте переработки отходов, спасли мусорщики
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15:16
В ДНР гражданина Литвы заочно приговорили к 18 годам колонии за наёмничество
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15:14
Дочь Турецкого высказалась о ситуации в личной жизни
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15:10
Король Бельгии не отпустил премьера на фоне проблем с бюджетом
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15:09
Космонавт рассказал, какие российские продукты полюбили астронавты на МКС
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15:05
Виктор Глушков: несостоявшаяся цифровая экономика СССР
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15:02
Премьер Финляндии после разговора с Путиным выступил с одним призывом
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15:01
Европа начнёт массовое производство боевых химических веществ
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15:00
Гарбузов: в БЦ в Обручевском районе реализовано 75% офисных площадей по программе МПТ
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15:00
«Послал куда подальше»: Ноа Уайли вспомнил грубый отказ Эдди Мерфи в детстве
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14:58
Алина Касабиева: Самый нелепый стереотип о борьбе — фраза «неженское это дело»
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14:58
Россиян купил сим-карту и хитрым образом обокрал ее прошлого владельца
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14:57
Китай и Оман выступили с совместным призывом к США и Ирану
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14:56
Шесть отелей Аджмана открыли пляжи после проверки качества воды
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14:56
Холодильные установки в супермаркетах Эстонии подверглись кибератакам
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14:52
Собянин: Москва продолжит поддержку высокотехнологичных предприятий и МСП
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14:51
Мать Тимати объяснила свое присутствие на родах Ивановой
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14:46
В Кремле рассказали, будут ли проводить новые гуманитарные операции
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14:46
Инцидент с нагревом холодильников в магазинах страны ЕС признали кибератакой
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14:46
Украинцам назвали новые цены на газ
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14:46
В Донецке из-за удара БПЛА ВСУ погиб подросток
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14:40
Раскрыта причина частых визитов Зеленского в Турцию
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14:39
Несовершеннолетний совершил нападение на колонку на заправке в Уфе
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14:38
Граничащая с РФ страна присоединилась к инициативе Парижа по ядерному сдерживанию
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14:38
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Дрон ВСУ атаковал автоцистерну МЧС во время тушения пожара в российском регионе
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Раскрыта судьба таинственно пропавшей в Дагестане таксистки
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14:32
Путин отметил высокий уровень рождаемости в одном регионе Северного Кавказа
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14:29
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14:29
В супермаркетах ряда стран холодильники подверглись хакерской атаке
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14:26
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«Радио Судного дня» вышло в эфир спустя неделю затишья
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«Не бойтесь, летит «Орешник»: хакеры отомстили за взлом системы оповещения МЧС
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Стало известно, почему после обеда хочется спать
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Названо время и место похорон бэк-вокалиста «Любэ» Алексея Тарасова
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У офиса EA в Ванкувере устроили кладбище закрытых игровых студий
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Стало известно, какая страна стала лидером ЕС по риску бедности среди пенсионеров
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На границе Азербайджана и Ирана произошла перестрелка
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Трамп назвал войну, в которой победил бы "за неделю"
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«Идиоты, конечно»: Сталлоне жестко ответил критикам за продвижение дочери
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Исторический центр Луганска и старейший музей города пострадали от налета БПЛА
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