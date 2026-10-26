Рыба в России продолжает стремительно дорожать: названы причины

Значительное падение вылова ряда видов популярных рыб в нынешнем году разогнало цены на них как в опте, так и в рознице. В наибольшей степени падение добычи затронуло сегмент лососевых. По данным ФГУП «Нацрыбресурс», с января по конец октября их вылов сократился на 57,4 процента год к году. Кроме того, заметно просел вылов трески — на 8,5 процента. Что нам ждать от роста цен на рыбу до конца года?