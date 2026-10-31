Ирина Бричкалевич
Публикаций: 3050
Корреспондент отдела городской жизни газеты «Московский комсомолец». Имеет два высших образования, финансовое (Государственная финансовая академия) и журналистское (Высшая школа журналистики в Московском международном университете). Ранее работала в «МК» в отделе городской жизни, во второй раз пришла в газету в 2019 году в отдел семьи и образования. Статья о малоимущих многодетных семьях в глубинке победила в одной из номинаций XI Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе – детство». Лауреат конкурса социальной журналистики «Герои пера-2023». С 2023 года работает в отделе города «Московского комсомольца», освещает различные аспекты жизни столицы и москвичей. Имеет Благодарность от ГУ МЧС России по Москве (2024), Медаль МЧС России (2025). Член Союза журналистов Москвы.