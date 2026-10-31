Стало известно о ценах на аренду загородных коттеджей к Новому году и спросе на них

Каждый год владельцы сдаваемых в аренду загородных коттеджей ждут праздников — как новогодних, так и майских — как манны небесной. Но так ли много горожан планирует снять на предстоящий Новый год домик на природе, учитывая бешеный рост цен не только на его аренду, но и на все вокруг? «МК» разбирался, сколько придется выложить за новогодний отдых вдали от городской суеты, что происходит со спросом в этой области, а также о чем нужно помнить при оформлении аренды, если она вам по карману.