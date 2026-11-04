Долина заявила, что на нее навели порчу: экстрасенс раскрыла детали

Лариса Долина в последнее время регулярно оказывается в центре скандалов. Негатив в адрес певицы не прекращается. Общаясь с журналистами, Лариса Александровна выразила мнение, что все происходящие с ней инциденты, - неспроста. Артистка сообщила: у нее складывается ощущение, что ее кто-то сглазил или наслал порчу. «Вот такое ощущение!», - вздохнула Лариса Александровна. Действительно ли на Долину произведено магическое воздействие?