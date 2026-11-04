Дмитрий Ильинский
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Разговоры о мирном урегулировании украинского конфликта разгорелись с новой силой. При этом представители киевской хунты, кажется, делают все возможное, чтобы отсрочить наступление мира. Когда же боевые действия завершатся и что ждет Россию в будущем? Экстрасенс Галина Янко рассказала, что нас ожидает в дальнейшем.
95-летие Микаэла Таривердиева отметили большим концертом в Кремле. На сцене звезды исполняли нетленные хиты прославленного композитора. Не менее жарко было и за кулисами. О самых интересных моментах читайте в репортаже «МК».
Для актрисы Екатерины Гусевой нынешний год юбилейный. Не так давно артистке исполнилось 50 лет. Отмечала праздник Екатерина большим концертом в Кремлевском дворце, а поздравляли ее звездные друзья. В этот вечер случилось много неожиданных моментов. О них читайте в репортаже «МК».
Разговоры о разрешении конфликта на Украине мирным способом вновь активизировались. Вскоре планируются трехсторонние переговоры. Дадут ли они результат? Что на самом деле мешает наступлению мира на Украине и возможен ли прямой конфликт с Европой? Об этом «МК» рассказал именитый эрудит Анатолий Вассерман.
Некоторые полагают, что настоящей дружбы между звездами шоу-бизнеса не существует. Мол, постоянные гастроли, разъезды и конкуренция дружить по-настоящему не позволяют. Впрочем, Филипп Киркоров это опровергает. В беседе с корреспондентами «МК» поп-король признался, что у него есть лучший друг среди звезд, и назвал его имя.
Лариса Долина своей патриотической позиции никогда не скрывала. В эксклюзивном интервью «МК» звезда призналась, что сейчас для России особенно важны две вещи: победить в СВО и сделать все, чтобы наши парни вернулись с фронта живыми.
Лидия Федосеева-Шукшина продолжает находиться в реанимационном отделении одной из столичных больниц. Состояние прославленной актрисы остается тяжелым: никакой речи о выписке не идет. Впрочем, подруга и адвокат Лидии Николаевны Юлия Вербицкая-Линник в беседе с корреспондентами «МК» сообщила, что в последние дни произошли некоторые изменения.
В Москве наградили самых стильных знаменитостей. В этот вечер от роскошных нарядов звезд просто рябило в глазах. Получая заветные награды, артисты не скрывали своего восторга. О самых интересных моментах, которые случились на мероприятии, читайте в репортаже «МК».
Лариса Долина в последнее время регулярно оказывается в центре скандалов. Негатив в адрес певицы не прекращается. Общаясь с журналистами, Лариса Александровна выразила мнение, что все происходящие с ней инциденты, - неспроста. Артистка сообщила: у нее складывается ощущение, что ее кто-то сглазил или наслал порчу. «Вот такое ощущение!», - вздохнула Лариса Александровна. Действительно ли на Долину произведено магическое воздействие?
Певица Азиза удивила фанатов кардинальной сменой имиджа. На творческом вернисаже Ильи Резника звезда появилась с короткой стрижкой. О том, зачем постриглась, звезда Востока откровенно рассказала корреспондентам «МК».
У Татьяны Овсиенко юбилей. На днях певице исполнилось 60 лет. О том, как она отпраздновала знаменательную дату, а также о самом заветном желании, Овсиенко рассказала корреспондентам «МК».
Громкий скандал между певцом Акмалем и звездой советского кино Натальей Лапиной, написавшей хит «По полюшку», принял новый поворот. Вчера Акмаль сообщил в интервью, что вопрос с автором композиции разрешен. Впрочем, сама Наталья Лапина считает по-другому. В беседе с «МК» звезда заявила, что певца ждет судебное разбирательство из-за нарушения авторских прав.
Западные страны продолжают активно накачивать киевский режим оружием, настаивая на продолжении боевых действий. Народный артист России Николай Бурляев объяснил, почему Запад вступил в противостояние с Россией. Николай Петрович уверен, что это не случайно.
Народный артист России Николай Бурляев, летом отметивший 80-летний юбилей, своей патриотической позиции никогда не скрывал. Прославленный актер и режиссер переживает за судьбу страны. В беседе с «МК» Николай Петрович объяснил, почему Запад начал противостояние с Россией, кто накажет Зеленского, а также рассказал, как не чувствовать возраста.
Филипп Киркоров презентовал новый видеоклип на песню «Луиза». По этому случаю он устроил вечеринку в одном из столичных ресторанов. Поддержать Филиппа пришли звездные друзья и дети поп-короля. На презентации они удивили отца своим желанием. Свидетелями ситуации стали корреспонденты «МК».
Лидия Федосеева-Шукшина продолжает находиться в реанимации одной из столичных больниц. Медики уже больше недели борются за жизнь звезды советского кино. Сегодня прошла информация, что состояние прославленной актрисы ухудшилось. Сообщается, что она находится в медикаментозной коме и подключена к аппарату ИВЛ.
Александр Зацепин продолжает отмечать вековой юбилей серией праздничных концертов. Анита Цой стала участницей одного из них. Перед началом действа в концертном зале Храма Христа Спасителя артистка дефилировала во всей красе: в роскошном платье и с идеальной укладкой. Однако во время общения с корреспондентами «МК» случилось неожиданное: певица показала то, что обычно женщины всячески скрывают.
Лидия Федосеева-Шукшина продолжает находиться в больнице. Напомним, что в одну из столичных клиник звезда советского кино попала из-за проблем с сердцем. Корреспонденты «МК» выяснили, как себя чувствует народная любимица.
Лолита стала одной из участниц юбилейных шоу Николая Баскова. На сцене она по традиции зажигала: в дуэте с юбиляром исполнила один из главных его хитов «Зараза». А за кулисами попросила коллег не паразитировать на Баскове. Свидетелями ситуации оказались корреспонденты «МК».
Сегодня российские регионы пытались атаковать более тысячи вражеских БПЛА. Более 140 было сбито только над Ленинградской областью. Именитый эрудит и уроженец Одессы Анатолий Вассерман объяснил, как осуществлялась атака и чего пытаются добиться наниматели киевского режима.
Дональд Трамп в последнее время сделал немало заявлений о России. В частности, несколько дней назад, еще до заключения дизельной сделки, он заявил, что украинский конфликт скоро завершится. При этом Зеленский, судя по всему, о мире не думает, а европейские лидеры по-прежнему продолжают накачивать Киев оружием и деньгами.
Николай Басков с размахом отметил 50-летний юбилей. Золотой голос России встретил праздник на сцене. В этот вечер Басков приготовил для зрителей массу сюрпризов. Помимо нетленных хитов, были и роскошные костюмы. Из-за одного из них случился конфуз, который заметил Алексей Чумаков. Из-за этого Басков даже был вынужден приостановить концерт.
Любовь Успенская стала одной из участниц юбилейного концерта Николая Баскова. На сцене она вместе с юбиляром исполнила совместный хит «Большая любовь», а за кулисами рассказала о своей проблеме.
Знаменитости собрались в Кремлевском дворце на чествовании победителей Всероссийского конкурса «Семья года». В этот вечер звезды рассказывали о своих семьях и делились секретами счастливой жизни.
Лидия Федосеева-Шукшина попала в реанимацию. Сообщается, что звезду советского кино госпитализировали в одну из столичных клиник из-за обострения проблем с сердцем. По словам источников, в последнее время у Лидии Николаевны стали появляться слабость и одышка. Врачи диагностировали у нее сердечную недостаточность и настояли на госпитализации. О том, как сейчас себя чувствует Федосеева-Шукшина, «МК» рассказала ее подруга и адвокат Юлия Вербицкая-Линник.
Иосиф Пригожин в последнее время заметно изменился. Продюсер смог сбросить лишний вес. Иосиф признался, что за полгода скинул аж 17 килограммов. Реакция любимой супруги не заставила себя долго ждать.
Дональд Трамп призвал сменить украинское руководство. Американский лидер заявил, что Зеленский создает проблемы всему миру. «Украине пора назначить нового лидера», - сообщил Трамп. Что ждет главаря киевской хунты после столь резкого заявления Трампа? Своим мнением на этот счет в беседе с «МК» поделился именитый эрудит Анатолий Вассерман.
Михаил Шуфутинский в последнее время преобразился. «Король шансона», которому весной исполнилось 78 лет, заметно постройнел. «Пора бы уже взяться за себя», - улыбается Михаил Захарович.
Смерть музыкального критика и тележурналиста Сергея Соседова потрясла многочисленных поклонников таланта музыкального критика. По-прежнему не все верят, что Сергей мог умереть после падения на лестнице. В социальных сетях люди строят конспирологические версии и пытаются найти криминальную составляющую в уходе шоумена. Наташа Королева в беседе с «МК» объяснила, почему такое происходит.
Сергей Глушко, более известный, как Тарзан, несколько лет назад увлекся живописью. Он уже создал десятки картин, которые на днях представил на суд общественности. Звездная супруга одной из первых пришла поддержать мужа и удивила откровением.