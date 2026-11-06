Система реабилитации нуждается в реабилитации

О важности доступной медицинской реабилитации сегодня говорят много. Однако если в некоторых регионах это направление развивается успешно, в целом доступность везде разная. Ещё одна проблема - чаще всего под реабилитацией в российских медучреждениях понимают физиотерапию, которая не имеет к ней никакого отношения. О том, какие методы сегодня реально работают и как сделать их доступными для тяжелых пациентов, ведущие специалисты страны говорили в ходе VI ежегодного конгресса «Право на здоровье».