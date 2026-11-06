...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 81.79 92.16
...
 Свежий номер Подписка

Авторы

Екатерина Пичугина

Екатерина Пичугина

Публикаций: 6474

Работает в «МК» с 1998 года. По образованию – журналист (факультет журналистики МГУ). Освещала деятельность мэрии Москвы, Мосгордумы. В настоящее время специализируется на медицинской тематике, освещая наиболее актуальные проблемы современного здравоохранения, включая ситуацию с пандемией, различными социальными заболеваниями и проблемами лекарственного обеспечения. Является признанным экспертом фармрынка и соавтором книг "Великие лекарства" и "Лекарства, без которых нам не жить".

Публикации