Екатерина Пичугина
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Работает в «МК» с 1998 года. По образованию – журналист (факультет журналистики МГУ). Освещала деятельность мэрии Москвы, Мосгордумы. В настоящее время специализируется на медицинской тематике, освещая наиболее актуальные проблемы современного здравоохранения, включая ситуацию с пандемией, различными социальными заболеваниями и проблемами лекарственного обеспечения. Является признанным экспертом фармрынка и соавтором книг "Великие лекарства" и "Лекарства, без которых нам не жить".