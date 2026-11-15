Артур Крылов
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Выяснились детали страшного ДТП на юге Москвы в воскресенье утром, где на скоростной трассе погибли двое пешеходов. Жертвами ЧП стали учительница начальных классов столичной школы и ее друг из Белгорода.
Жуткие подробности расправы сталкера над 38-летней жительницей столицы, тело которой обнаружили в квартире на Сельскохозяйственной улице в субботу днем, стали известны «МК». Негодяй, который после совершения преступления покончил с собой в тире в центре Москвы, срезал с жертвы половину лица!
Родители девушки, погибшей в результате пожара в жилом комплексе в подмосковной деревне Сапроново Видновского городского округа в ночь на среду, госпитализированы в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизни.
Тяжелые травмы получил 8-летний школьник, упав в подвал жилого дома 24 октября на юге столицы.
Девочка, задержанная за поджог бензоколонки в подмосковной Истре, с лета подвергалась обработке мошенников. Аферисты под видом сотрудников ФСБ склоняли ее к совершению противоправных действий.
Установлена личность одного из погибших в результате взрыва в подмосковном Подольске. В четверг во время пожара в ангаре произошла разгерметизация газовых баллонов, что и спровоцировало взрыв.
Столичный пенсионер упал с трехметровой высоты, снимая яблоки с дерева на улице Родниковая 11 сентября. Он чудом остался жив.
Театральная вывеска упала на голову посетительнице заведения во время непогоды 29 июля. К счастью, инцидент не имел трагических последствий.
14-летний подросток, погибший вместе со своим другом в аварии в Люберецком городском округе Подмосковья в четверг утром, одолжил автомобиль у дяди. При этом владелец машины не знал, что юноша собирается управлять машиной.
Агрессивный водитель напал с ножом на охранника ЖК на западе Москвы. Мужчина получил колотую рану.
Сотрудник столичного банка спрыгнул с веранды ресторана в центре Москвы, пытаясь произвести впечатление на девушек. Мужчина получил травму ноги.
Попытка найти туалетную комнату на Курском вокзале обернулась для 43-летнего москвича переломом ноги. Мужчина случайно забрел в техническое помещение, где упал с полуметровой высоты.
Стали известны некоторые подробности семейной трагедии в Домодедово, где от руки мужа 12 июня погибла начальник информационно-справочного отдела Домодедовской больницы.
Годовалого сенбернара изрубил на днях мачете житель деревни Большаково городского округа Химки. Собака находится в тяжелом состоянии.
В тяжелом состоянии находятся 13-летний подросток и его двухлетняя сестра после падения на них высоковольтного кабеля на Рублевском шоссе. Как уже сообщал «МК», ЧП произошло 8 марта во дворе дома.
Восьмилетняя девочка на тюбинге погибла под колесами автомобиля своего отца в городском округе Мытищи. Мужчина прицепил ватрушку с ребенком к своей машине и таким образом двигался домой.
Выяснились новые подробности обнаружения фрагмента снаряда на крыше жилого дома в Новой Москве в понедельник. Со слов хозяйки, накануне она слышала в небе страшный грохот, так как сбивали беспилотники.
Житель Новой Москвы нашел на крыше своего дома неразорвавшийся снаряд