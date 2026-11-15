«Обливал мочой, разрезал лицо»: ужасные детали выходок убийцы-абьюзера

Жуткие подробности расправы сталкера над 38-летней жительницей столицы, тело которой обнаружили в квартире на Сельскохозяйственной улице в субботу днем, стали известны «МК». Негодяй, который после совершения преступления покончил с собой в тире в центре Москвы, срезал с жертвы половину лица!