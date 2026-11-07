«Леденец на палочке»: Колдун рассказал, на что купилась любимая 25 лет назад

Очередная публикация певца Дмитрия Колдуна в сети вызвала интерес у публики с легким оттенком зависти. Артист выложил фотографию со своей тогда еще будущей женой Викой, сделанной 25 лет назад. Именно столько времени прошло с момента начала отношений между Дмитрием Колдуном и Викторией, которые переросли в семью. Снимок вызвал ажиотаж и миллионы просмотров. Журналист «МК» не мог не поговорить с самим артистом о том, каково быть в отношениях столько лет и как удается столько лет сохранять семью.