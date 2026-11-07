Ульяна Калашникова
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Владимир Винокур впервые за долгое время появился на концерте в Кремле. Разумеется, журналисты не могли пройти мимо, попытавшись выяснить, что происходит в жизни артиста. Владимир Натанович со СМИ пообщался и рассказал, что совсем недавно отпраздновал 73-й день рождения жены Тамары. Как все прошло - читайте в материале.
Иногда жизнь подкидывает истории, которые, казалось бы, возможны только в криминальном сериале. Причем с налетом семейной драмы. Ну, потому что в них оказываются замешаны еще и родные люди — те, кому, казалось бы, стоит доверять в первую очередь. Модель Ирэн Феррари, которая когда-то получила титул обладательницы самой большой груди в России, стала героиней подобной драмы.
Певица Жасмин год назад впервые стала бабушкой. У ее сына Михаила и его жены Евы родился сын. Ну а несколько месяцев назад стало известно, что в семействе снова ожидается пополнение- Ева снова в положении. Поэтому когда Жасмин приехала на очередной концерт в Кремль, журналисты не смогли пройти мимо и выяснили, как поживает звездная бабушка, и когда же ребенок появится на свет.
Актриса Comedy Надежда Сысоева приехала на светскую презентацию с молодым человеком. Спутником звезды оказался блогер под псевдонимом Коля Безопасность. Примечательно, что кудрявый русоволосый парень на 16 лет моложе 41-летней Сысоевой, однако, это не помешало их отношениям дойти до уровня планирования свадьбы. Об этом, и не только, они рассказали журналистам.
Балерина Анастасия Волочкова снова угодила в скандал. На сей раз - с неким менеджером по имени Максим, с которым стала работать не так давно. Мужчина взял гонорар за концерт балерины, а сама Волочкова денег, на которые изначально рассчитывала, так и не увидела. Что же случилось, она рассказала "Московскому комсомольцу".
Экс-солистка группы "Фабрика" Саша Савельева несколько дней назад официально сообщила, что разводится со своим мужем, актером Кириллом Сафоновым. Бывшие записали даже целое видео, где рассказали, почему решили развестись. После этого Саша стала получать массу сообщений в соцсетях со словами поддержки. Многие также интересовались: как она живет теперь? Савельева рассказала, что сумела справиться с непростым периодом, благодаря своей новой профессии, которую она получила.
Певица Лариса Долина в очередной раз была замечена на концерте в Кремле, где выступила перед большой аудиторией. А уже в гримерке она записала обращение к тем, кто решил, что Долиной пора заканчивать карьеру. Дело в том, что в последние дни на Ларису Александровну обрушилась волна хейта в Интернете. Некоторые подписчики стали высказываться, мол, певица свое уже отработала. Ситуация усугубилась информацией об отмене концерта Долиной.
Телеведущая Дана Борисова сейчас переживает не лучший этап взаимоотношений со своей 20-летней дочерью Полиной. Стало известно, что из квартиры светской дамы пропало 120 тысяч рублей, причем кроме ее дочери дома никого не было. Борисова подала заявление в полицию. Сегодня Дана снова посетила полицейский участок вместе с Полиной. Об обстоятельствах данного дела она рассказала "Московскому Комсомольцу".
Ведущий Дмитрий Шепелев редко ходит на светские мероприятия. Но тут он появился на презентации экстремального реалити-шоу, в котором сам принял участие. Ну и, конечно, журналисты не могли не поинтересоваться, как живет дважды отец и муж Дмитрий Шепелев и зачем ему вообще весь этот телевизионный экстрим. Обычно немногословный в общении со СМИ ведущий вдруг поделился некоторыми откровениями.
Певица Марго, с которой до недавнего времени выходил под ручку Филипп Киркоров, появилась на светской презентации реалити-шоу. Присутствующие оторопели, увидев, в каком образе приехала артистка. "МК" тоже побывал на презентации, а заодно и узнал, как складываются отношения с артистом Киркоровым.
Юлия Беретта представила клип на дуэт с Александром Анатольевичем, а уже на следующий день заболела во время перелёта в Турцию. Температура поднялась до 40 и выше после чего начались проблемы с горлом. Певица очень надеется быстрее восстановиться, так как у неё запланированы уже выступления. Подробности в материале.
Актрису Марину Орлову, которую также называют музой Михаила Задорнова, многие помнят по фильмам и сериалам "Барвиха", " Подлинная история Юлии Началовой" и др. Какое-то время девушка жила в США, где работала в киноиндустрии. Несколько лет назад Марина вернулась в Россию, где продолжила строить карьеру. А несколько месяцев назад она узнала, что беременна в 40.
Актриса Марина Орлова, которую в свое время окрестили музой Михаила Задорнова, ждёт ребёнка. Это будет третий малыш у звезды сериалов «Барвиха», «Подлинная история Юлии Началовой». 40-летняя Марина уже воспитывает "королевскую двойню": четырёхлетних сына и дочь. О том, как она узнала о беременности, Марина рассказала "МК".
В последние недели московские аэропорты работают в режиме постоянных ограничений: рейсы отменяют и переносят. От этого страдают все: и пассажиры, и зрители, и артисты, и организаторы концертов. Последние дни вообще побили рекорды по отмене мероприятий, а многие исполнители не смогли вылететь на запланированные мероприятия. И если с кассовыми концертами можно ещё что-то придумать, например найти новые даты для переноса, то, что делать с заказными мероприятиями, никому не понятно.
Прохор Шаляпин, Анастасия Волочкова и даже Лариса Долина оказались втянуты в скандальную историю. Они получили в подарок телефоны, а в итоге невольно приняли участие в мошеннической схеме. Подробности в материале.
Прохор Шаляпин, Дмитрий Дибров, Нюша и певица Мона были замечены на дне рождения автора песен Ибрагима Аушева, который написал хиты как для вышеупомянутых персонажей, так и других представителей российской эстрады. Парень отмечал 28-летие московском ресторане в окружении гостей и звезд, «МК» побывал на закрытой вечеринке.
За бурной историей развития отношений Полины Дибровой и Романа Товстика наблюдала вся страна. Сейчас страсти поутихли, а влюблённые переехали в большой дом и пытаются создать новую ячейку общества. В их семье проживает 8 человек: трое сыновей Дмитрия Диброва и те дети Романа Товстика, которые изъявили желание жить с отцом. Недавно к ним присоединилась и дочь Товстика Алиса. В общем, компания большая, и, конечно, мы не могли не выяснить
Очередная светская кинопремьера собрала звезд в кинотеатре в центре Москвы. Показывали российскую сказку, которая открыла сезон зимних фильмов. Среди гостей красной дорожки были замечены Лиза Боярская, Константин Хабенский, Кира Прошутинская, Полина Диброва, Кирилл Зайцев и другие. «МК» тоже побывал на показе и все зафиксировал.
Дочь актрисы Марии Шукшиной Анна Трегубенко продолжает вызывать споры в Сети относительно своего увлечения бодибилдингом. Очередная фотография в купальнике, чем-то напоминающем наряд для плавания у Волочковой на Мальдивах, наделала очередного шуму. Накаченные рельефные мышцы Анны под маленьким купальником вызвали ажиотаж. И мнения, как говорится, разделились.
Секс-символ российского кино Антон Хабаров, известный по ролям в сериалах "Казанова", "Закрытая школа" впервые за много лет показал поклонницам свою вторую половинку. Произошло это на концерте в Кремле. Жена Елена – тоже актриса, с которой он вместе уже 26 лет, приехала вместе с мужем, а заодно и пообщалась с журналистами. Супруги рассказали о непростой профессии артиста и о том, как как им удалось пробыть в отношениях столько лет.
Певица Анита Цой приехала на гала-концерт фестиваля, приуроченного к международному Дню белой трости - символу незрячих людей. На мероприятии Анита пообщалась с журналистами и поделилась новостями из своей жизни. В частности, рассказала о своём самочувствии спустя полгода после специальной операции по удалению щитовидной железы.
Два года назад Отар Кушанавшили впервые рассказал, что столкнулся с онкологическим диагнозом. Ему поставили рак кишечника IV стадии с метастазами. В итоге Отару пришлось пережить несколько операций, а также он пережил клиническую смерть два раза, проходил курсы химиотерапии. Прогнозы были разными, но, кажется, ситуация со здоровьем у Кушанавшили стабилизировалась. Об этом Отар рассказал подписчикам, сообщив, как он чувствует себя спустя два года после начала лечения.
Ведущая «Квартирного вопроса» и «Дачного ответа» Виктория Панина отметила день рождения. Причем так, что теперь об этом долго будет вспоминать. Празднование стало для неё полнейшей неожиданностью, а сама Виктория сделала ещё себе необычный подарок, после которого теперь о ней говорят как о талантливом… музыканте. Подробностями она поделилась с «МК».
Очередная публикация певца Дмитрия Колдуна в сети вызвала интерес у публики с легким оттенком зависти. Артист выложил фотографию со своей тогда еще будущей женой Викой, сделанной 25 лет назад. Именно столько времени прошло с момента начала отношений между Дмитрием Колдуном и Викторией, которые переросли в семью. Снимок вызвал ажиотаж и миллионы просмотров. Журналист «МК» не мог не поговорить с самим артистом о том, каково быть в отношениях столько лет и как удается столько лет сохранять семью.
Телеведущую Арину Шарапову смело можно назвать лицом российского телевидения. Она делилась самыми важными мировыми новостями с ТВ-экрана в 90-е и сейчас будит всю страну по утрам в передаче «Доброе утро». При этом с годами практически не изменилась: все так же молода, красива и энергична. В этом году она отметила 65-летний юбилей, хотя предпочла не афишировать данное событие. Недавно Арина побывала в редакции «МК», где поведала, чем занимается помимо работы в утренней передаче.
Александру Олешко в этом году исполнилось 50 лет. Ну а в юбилейный год, как известно, поздравления принимают все 12 месяцев. Так что актёр получил очередную порцию таких поздравлений на своём юбилейном концерте. Перед началом выступления артист пообщался со СМИ и рассказал о том, как поживает в 50 лет.
За последние годы некоторые российские представители шоу-бизнеса решили покинуть нашу страну и покорять просторы зарубежья в поисках лучшей жизни. Многие имена уехавших мы все прекрасно знаем. Один из последних отъездов - певицы Инстасамка, которая вдруг заявила, что достигла своего потолка в российской индустрии. Хит «За деньги да» она собирается обкатывать на английском языке. Но стоит ли пытаться сделать карьеру среди англоязычной публики русскому исполнителю?
Юная звезда фильмов и сериалов "Папины дочки. Новые", "Лед-2", "Тётя Марта" Вита Корниенко появилась на презентации телеканала и пообщалась с "МК". Корниенко рассказала, чем она занимается в жизни помимо съемок в кино.
ЧП, которое случилось с Еленой Валюшкиной, теперь активно обсуждают её поклонники и коллеги. Звезда фильмов и сериалов столкнулась с телефонным мошенниками, хотя относится к категории тех, кто, казалось бы, никогда не попадется на их удочку. Своим опытом она поделилась с многочисленными подписчиками.
Экс-невеста Прохора Шаляпина, певица Анна Калашникова попала на миллионы рублей после посещения Европы. Она стала жертвой воров. Подробностями девушка поделилась с «МК«.