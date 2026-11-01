«Герани» вгоняют Украину в средневековье: сколько заводов и дорог осталось

Киевские правители так часто говорили о том, что Россия и Советский Союз их «оккупировали» и отобрали независимость, что были наконец услышаны. С помощью российских ракет и «Гераней» Незалежной возвращают ее «самостийность»: то есть то, чем она была бы без советского и российского «вмешательства». На данный момент даже трудно определить круг целей, к которым в последние недели проявляет интерес ВС РФ — столь он широк.