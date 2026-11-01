Елена Гамаюн
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После масштабной кибератаки, поставившей под угрозу персональные данные от 750 тысяч до миллиона жителей Молдовы, парламент заслушает представителей государственных учреждений.
Фото огромной воронки посреди Южного моста с вывернутыми рельсами линии метро облетело сегодня с утра украинские соцсети. Фотодоказательство свидетельствует, что «зеленая ветка» киевского метрополитена, соединяющая районы Лукьяновка и Харьковский массив, встала надолго. Жителям Правого берега Киева теперь нужно искать обходные пути, чтобы попасть на Левый берег, где сосредоточены промышленные предприятия Киева.
Издание Wall Street Journal предрекло украинской столице самую суровую зиму с «замкнутым кругом» отключений и аварий. Как пишут журналисты: киевлян ждет энергетический «день сурка», когда отключения электричества будут вызывать аварии, а аварии, в свою очередь, новые отключения. Мэр Киева Кличко уже призвал горожан на зиму перебраться в более приспособленные для жизни места.
Вечером 23 октября столица Молдавии встретила своего самого печально известного «возвращенца» отнюдь не аплодисментами. Юрий Радулов, известный в криминальных кругах под кличкой «Бобр», вновь оказался на территории страны, которую он покинул при крайне загадочных обстоятельствах. Спецборт из Турции доставил его в Кишинев, после чего кортеж проследовал прямиком в столичную тюрьму №13. Для одного из самых влиятельных и жестоких криминальных авторитетов Молдовы круг замкнулся.
Реактивные «Герани» сегодня утром опять отрубили свет в части Киева. Как сообщают местные паблики, в Вышгороде реактивный дрон поразил подстанцию, после чего в городе и области возникли перебои со светом.
Украину планомерно отжимают от европейских военных поставок. Западные регионы Незалежной который день в огне и дыму: некоторые области принимают российские БПЛА целыми сутками. Бьют по энергетике и промышленным объектам. Нет электричества — не идут электропоезда с западной помощью по железным дорогам.
Темный Майдан в Киеве — символ предстоящей зимы на Украине. Площадь, с которой начались все нынешние проблемы Незалежной, пугает жителей своей непроницаемой тьмой по ночам, как и ряд главных улиц столицы. После очередной серии ударов по Киеву минувшей ночью там вновь начались аварийные отключения света, а на Правобережье начало снижаться давление в водопроводной сети. Часть города осталась не только без света и тепла, но и без водоснабжения.
Зеленский опять жалуется. По его словам, за минувшие сутки Украину атаковало 850 российских БПЛА. Главной целью в этот раз стала Кировоградская область, которая приняла около 360 беспилотников, атака на регион шла в течение 10 часов. Чем же так интересна эта область с военной точки зрения?
У украинских обывателей — горе. В ходе ночных ударов российских ракет в Хмельницком уничтожен последний крупный склад сети «Эпицентр». В этот оставшийся хаб свозили товары из всех ранее разрушенных складов «Эпицентра» на Украине, в том числе в последние дни туда перемещали товары из Запорожья. И все это сгорело минувшей ночью: как сообщают украинские СМИ, уничтожено 85% содержимого складов. Надо понимать, что речь идет не о мыле и подгузниках, а о товарах двойного назначения, используемых ВСУ.
Мэра Киева Виталия Кличко вызвали в Верховную раду из-за проблем с подготовкой города к зиме. Он должен объяснить нардепам, почему в городе нет света по 18 часов, почему метро в городе с хроническим транспортным коллапсом работает с перебоями и не все ветки вообще «дееспособны», не ходят трамваи и троллейбусы, а автобусы не могут проехать по мостам.
Пока Зеленский дуется на «энергетическую сделку» Трампа, по Киеву опять летят БПЛА и ракеты. Атака началась с утра. Над украинской столицей встают столбы дыма. По неподтвержденным пока данным, БПЛА был замечен над мостом Патона. Об этом сообщает городской паблик.
К приезду НАТОвских советников в Киев российские БПЛА подготовили сюрприз: по украинской столице и ее пригородам минувшей ночью было нанесено не менее 49 ударов. Часть города осталась без света и интернета, зато с внушительным столбом черного дыма, закрывшим полнеба.
Попыткой атаковать Москву сотнями БПЛА Зеленский накликал мощный ответ ВС РФ. Более 70 российских ракет минувшей ночью в разных регионах Украины «выносили» целые промышленные цепочки, завязанные на производство БПЛА и баллистики.
Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины предупредил, что Киев в этом месяце может оставаться без электричества по 14-16 часов в сутки. Между тем ВС РФ продолжают наносить удары по энергетической системе Незалежной.
ВС РФ начали методично выносить все основные мосты через Днепр в Киеве, соединяющие два берега. После ударов по стратегически важному Южному мосту и выведению его из строя минувшей ночью был нанесен удар по Северному мосту, который тоже сейчас не функционирует. Город встал в пробках.
Ну вот, дело дошло и до киевских мостов. Сегодня утром был нанесен удар по важной транспортной артерии украинской столицы — Южному мосту.
Киевские правители так часто говорили о том, что Россия и Советский Союз их «оккупировали» и отобрали независимость, что были наконец услышаны. С помощью российских ракет и «Гераней» Незалежной возвращают ее «самостийность»: то есть то, чем она была бы без советского и российского «вмешательства». На данный момент даже трудно определить круг целей, к которым в последние недели проявляет интерес ВС РФ — столь он широк.
С 26 сентября в Молдавии на 60 дней вводится режим чрезвычайного положения в энергетическом и гидрологическом секторах. Такое решение власти страны объясняют критическими рисками для снабжения населения электроэнергией и водой на фоне приближающегося холодного сезона и серьезного обмеления рек.
Армянская газета «Пасти» сообщила об условиях, в которых содержится второй президент Армении Роберт Кочарян.
27 сентября в Казахстане произошли кадровые перестановки в высшем военном руководстве. Даурен Косанов был снят с должности министра обороны. На этом посту его сменил Айдос Мырзахметов. Данное решение последовало за трагическими событиями, произошедшими в Мангистауской области.
По украинским пабликам расходятся фото и видео удара, нанесенного по территории Высшего совета правосудия в Киеве. Как следует из этих кадров, разрушено некое строение близ основного здания Совета. Там полыхает пожар.
На Украине заговорили о «последней зиме» для страны. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Незалежной Олег Попенко сообщил, что подготовка к отопительному сезону полностью провалена: «Денег у нас сегодня нет... Многоквартирные дома резервными источниками питания мы не обеспечили, подготовка к отопительному сезону в частном секторе вообще не велась». А советник председателя Ассоциации городов Украины Оксана Продан уведомила, что Кабмин остановил выплаты местным общинам
Киев с утра горит и дымится. Главной целью сегодня стал район столичного вокзала. С утра там прогремело уже пять взрывов. Удары пришлись по рынку Шайба близ железнодорожных путей и по бизнес-центру в Соломенском районе. А после удара по фармацевтическому заводу «Дарница» на Рембазе над городом встал такой страшный столб дыма, что у очевидцев, пытавшихся снять это на видео, эмоции зашкаливали.
После вчерашнего заявления Зеленского о 40 днях, которые ему нужны для победы над Россией, на Украине встало железнодорожное сообщение. Как пишут украинские паблики, «более 50 поездов по Украине задерживаются до 17 часов из-за российских атак». Прошлый 40-дневный ультиматум закончился для киевского режима блокадой портов. Однако урок не был выучен, поэтому теперь может встать и железнодорожное сообщение.
Пока украинские БПЛА пытаются нанести вред начавшимся в России выборам, российские «Герани» и «Бандероли» следуют намеченным целям. Которые варьируются в зависимости от насущных задач. Минувшей ночью наши БПЛА добрались до железнодорожных развязок непосредственно в Киеве, а так же порадовали жителей Николаевской области ударом по зданию ТЦК, военкомы которого кошмарят мужчин на улицах города.
Российские «Герани» расслабляться не дают: на западе Украины дымятся подбитые железнодорожные составы, на черноморском побережье коптят склады и пробитые сухогрузы, в Киеве одна за другой ликвидируются заправки. Цель у всех этих многообразных ударов одна — сделать так, чтобы западная военная и топливная помощь не добралась до фронта и сгинула там, куда была доставлена. За минувшую ночь, по данным канала Олега Царева, мониторинг противника насчитал 200 российских БПЛА, вершивших свое дело.
Киев опять сидит без света. Из-за отсутствия электричества встали некоторые ветки метро. В результате чего сегодня утром в украинской столице наблюдался транспортный коллапс: сотни людей пытались добраться с левого берега на правый. Запущенные автобусы ситуацию не спасали.
На Украине продолжают гореть склады. За минувшие сутки уничтожены целые логистические цепочки в Одесской, Киевской и Днепропетровской областях.
Ночные разборки спецслужб в Киеве с убийством одного сотрудника ГУР и ранением двух других к утру обрели конкретные и совсем неприглядные черты. Выяснилось, что стрельба на улице Шумского произошла между представителями двух спецслужб — собственно Главного Управления разведки Украины и бойцами подразделения «Альфа» СБУ. Что же не поделили между собой защитники украинской безопасности?
Киев оставили без сладкого: экс-президент Украины Петр Порошенко* (признан в РФ террористом и экстремистом) сегодня лично прибыл на дымящиеся руины логистического центра Roshen в пригороде, которые ночью навестили российские БПЛА. Со скорбным лицом он выслушал представителей МЧС, которые показали груду развалин, делая вид, что ему очень жаль взлетевших на воздух шоколадок. Хотя не так давно он с гордостью рассказывал про вклад своей фирмы в «дело победы»,