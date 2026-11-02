От Чернигова до Черновцов: «Герани» поразили сотни целей на всей Украине

Зеленский, который, как рассказала его опальная пресс-секретарь, очень боится за свою жизнь, стянул всю ПВО в Киев, а сам умотал в Нью-Йорк. Между тем, российский Генштаб, как и обещал, повышает мощь ударов по объектам военного и двойного назначения на территории Украины. Ночью и утром 22 сентября грохотало и горело практически во всех регионах Украины – от Чернигова на востоке до Черновцов на западе.