Сергей Вальченко
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Редактор отдела силовых структур "Московского комсомольца". По первому образованию офицер-политработник (Курганское высшее военно-политическое авиаучилище). По второму образованию — журналист (журфак Военного университета Минобороны РФ). Полковник запаса. Работал корреспондентом в ряде военных изданий. Имеет ведомственные награды Минобороны, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Лауреат премии города Москвы, а также журналистской премии «Медиа-Ас» имени Виталия Джибути. Специализируется на военно-политической и военно-технической тематике.