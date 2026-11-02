Папа может, но не хочет: как понять, что отец устал от семейных будней

В отношении отцов сегодня в моде слово «осознанный» – мол, не случайно «залетел», а осознанно хотел ребенка, ждал, готовился, а теперь рад и делает все, чтобы вырастить здорового и порядочного члена общества. Конечно, такому приятному во всех отношениях папе так и хочется помочь – и обществу в том числе. Речь, правда, чаще об отцах, «нарожавших» от трех и более чад, что несколько обижает тех, кто остановился на двух или даже на одном, но в наше время и это не просто.