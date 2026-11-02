Жанна Голубицкая
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Корреспондент отдела семьи и образования "Московского комсомольца". Выпускница филологического факультета МГУ, в "МК" работает с 2008 года. Занимается освещением широкого спектра социальных проблем – от подростковых до специфических, с которыми приходится сталкиваться меньшинствам нашего социума - национальным диаспорам, конфессиональным общинам, трудовым мигрантам. Часть материалов на остросоциальные темы преподносит в виде увлекательных репортажей в жанре «испытано на себе». Постоянная ведущая рубрики «Ты и Я». Автор 9 художественных книг, награждена медалью «За труды в просвещении, культуре, искусстве и литературе».