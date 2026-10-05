8 октября в 13:00 в еженедельном политическом обозрении «МК» эксперты «Московского комсомольца» Вадим Поэгли, Андрей Яшлавский и Дмитрий Попов собрали три самые острые темы недели в один эфир.
35 лет прошло после убийства Игоря Талькова, а вопросы остались. В день памяти, 6 октября, в 13:00 в эфире Пресс-центра «МК» актёр Николай Лещуков рассказал свою версию событий того рокового вечера в петербургском «Юбилейном».
28 сентября в 13:00 в эфире Пресс-центра «МК» врач-пульмонолог, д.м.н., профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии НОИ клинической медицины им. Н.А.Семашко (ФГБОУ ВО) Российского университета медицины Минздрава России Сергей Львович Бабак.