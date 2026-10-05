2144

Спроси у доктора. Операция на глаза в 2026 году: показания и противопоказания

27 октября в 13:00 в новом эфире Пресс-центра «МК» разобрали вместе с нашим постоянным экспертом Анной Семакиной почему вторая молодость глаз - это не миф, и когда лучшая операция - та, которую делать не нужно...