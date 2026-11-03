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Услуги

Услуги

Пресс-Центр «МК»

Пресс-Центр «МК» - это два современных конференц-зала, расположенных в центре Москвы, с полным набором необходимых технических средств для обработки и оперативной передачи информации.

Изображение пресс-центр услуги

Пресс-Центр «МК» - это два современных конференц-зала, расположенных в центре Москвы, с полным набором необходимых технических средств для обработки и оперативной передачи информации. В Пресс-Центре возможно организовать и провести медиа-мероприятие любого уровня и формата, в том числе:

  • пресс-конференцию
  • круглый стол
  • Интернет-конференцию
  • брифинг

Все мероприятия проходят с участием ведущих российских и зарубежных СМИ, освещаются ведущими информационными агентствами, имеют широкий резонанс в прессе, на телевидении, во всемирной сети Интернет. Наши гости — это не только известные политики, экономисты и общественные деятели, это звезды шоу-бизнеса, спорта, представители бизнеса, деятели культуры и искусства. И, конечно, одним из преимуществ проведения мероприятий в нашем Пресс-Центре является освещение Вашего события корреспондентами «МК» в популярнейшей ежедневной газете, а также на новостном портале mk.ru.

Услуги Пресс-Центра:

  • Формирование темы и анонса мероприятия
  • Анонсирование мероприятия в ежедневной газете «Московский Комсомолец»
  • Анонсирование мероприятия на сайте mk.ru
  • Приглашение журналистов на пресс-мероприятие
  • Аккредитация СМИ
  • Подготовка пресс-релиза
  • Встреча участников и представителей прессы
  • Фото-видео съемка, звукоусиление
  • Услуги ведущего
  • Публикация в «МК» по итогам мероприятия

Контакты

АО Редакция газеты "Московский Комсомолец"

  • Москва, Улица 1905 года, дом 7, стр. 1
  • sos@mk.ru

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