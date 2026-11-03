Пресс-Центр «МК»

Пресс-Центр «МК» - это два современных конференц-зала, расположенных в центре Москвы, с полным набором необходимых технических средств для обработки и оперативной передачи информации.

Пресс-Центр «МК» - это два современных конференц-зала, расположенных в центре Москвы, с полным набором необходимых технических средств для обработки и оперативной передачи информации. В Пресс-Центре возможно организовать и провести медиа-мероприятие любого уровня и формата, в том числе:

пресс-конференцию

круглый стол

Интернет-конференцию

брифинг

Все мероприятия проходят с участием ведущих российских и зарубежных СМИ, освещаются ведущими информационными агентствами, имеют широкий резонанс в прессе, на телевидении, во всемирной сети Интернет. Наши гости — это не только известные политики, экономисты и общественные деятели, это звезды шоу-бизнеса, спорта, представители бизнеса, деятели культуры и искусства. И, конечно, одним из преимуществ проведения мероприятий в нашем Пресс-Центре является освещение Вашего события корреспондентами «МК» в популярнейшей ежедневной газете, а также на новостном портале mk.ru.