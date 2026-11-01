Кирилл Капризов забил гол, набрав свое 500-е очко в НХЛ, а его «Миннесота» одержала гостевую победу над «Вашингтоном» 5:1. 29-летний россиянин достиг юбилейной цифры (245+255), поразив пустые ворота «Кэпиталс». Он стал вторым игроком в истории «Уайлд», достигшим этой отметки, присоединившись к Койву (709). Он также сравнялся с Малкиным (413 игр) по скорости достижения 500 очков за карьеру среди действующих игроков, уступая только Макдэвиду (369 игр), Кросби (369 игр) и Овечкину (373 игры).
Семь лет. Именно столько российские болельщики ждали золота чемпионата мира в женской борьбе. Эта долгая и драматичная серия прервалась 28 октября в Астане, когда на верхнюю ступень пьедестала в весовой категории до 65 кг поднялась 24-летняя Алина Касабиева, одолев опытнейшую Ирину Рингачи из Молдавии, чемпионку мира 2021 года.
Российский вратарь Пётр Кочетков отразил 26 бросков и продлил свою победную серию в начале этого сезона до 10 игр за «Каролину», которая нанесла «Виннипегу» девятое поражение подряд со счетом 7:0. Кочетков установил рекорд «Харрикейнз» по самой длинной победной серии и стал третьим вратарем в истории НХЛ, выигравшим все 10 первых игр сезона, присоединившись к Джеку Кэмпбеллу и Кэри Прайсу. Это был его второй «сухой» матч в этом сезоне и 13-й в НХЛ. «МК-Спорт» рассказывает подробности.
В центральном матче 13-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» одержал разгромную победу над «Локомотивом» со счетом 4:0. Красно-белые с первых секунд захватили инициативу, продемонстрировав высокий темп, агрессивный прессинг и безупречную реализацию голевых моментов. Команда полностью переиграла соперника как в тактическом, так и в психологическом плане, не оставив "железнодорожникам" ни единого шанса и доминировав на всех участках поля вплоть до финального свистка.
Кими Антонелли в 20 лет стал самым молодым чемпионом Формулы-1, побив рекорд Феттеля. На Гран-при Мехико итальянец финишировал третьим и гарантировал титул. Отрыв — 119 очков. Он первый чемпион из Италии с 1953 года. Гонку выиграл Ферстаппен, вторым стал Хэмилтон. Mercedes лидирует в Кубке конструкторов и может выиграть титул в Бразилии.
Конфедерация африканского футбола 1 ноября утвердила нигерийца Самсона Адаму генеральным секретарем. Ранее он исполнял эти обязанности с марта после отставки Верона Мосенго-Омбы. Президент КАФ Патрис Мотсепе подчеркнул, что выбор сделан по итогам открытого конкурса. Адаму работает в организации восемь лет, курируя турниры. Его отец, экс-член исполкома ФИФА Амос Адаму, был отстранен за коррупцию в 2010 году.
Мнение шеф-редактора отдела «МК-Спорт» Сергея Алексеева о том, почему Германия угрожает отказаться от ЧМ-2027 по хоккею, если допустят россиян. Глава DEB Лутц в интервью ссылается на многократно возросшие расходы на обеспечение безопасности из-за решения CAS вернуть сборную России на международные турниры. Такой шантаж разрушает спорт и лишает в первую очередь немецких хоккеистов атлетов права выступать, ставя политические амбиции выше закона и здравого смысла.
«Спартак» разгромил «Локомотив» 4:0 в 13-м туре РПЛ. Голы забили Руденко (автогол), Парада, Угальде и Барко. Это крупнейшее домашнее поражение «Локо» в истории чемпионатов России. Болельщики бросали шарфы всторону скамейки запасных "Локо" в знак протеста. Тренер Галактионов признал слабость команды, но спортивный директор Акавов выразил ему доверие, призвав не принимать эмоциональных решений. «Спартак» идет четвертым, «Локомотив» — 14-м.
Александра Степанова и Иван Букин выиграли третий этап Гран-при России в Красноярске, набрав 193,98 балла. Серебро у Екатерины Рыбаковой и Ивана Махноносова (184,14), бронза у Анны Щербаковой и Егора Гончарова (183,69). Лидеры ритм-танца Пасечник и Чиризано стали четвертыми из-за ошибки. Победители впервые показали новые программы, признав старт обкаточным. Призеры обновили личные рекорды, отметив сложную подготовку и важность психологической устойчивости в условиях высокой конкуренции.
Матч 13-го тура РПЛ между «Оренбургом» и ЦСКА завершился нулевой ничьей. Гол Пуэблы отменили из-за офсайда. Тренер ЦСКА Игдисамов недоволен результатом, сославшись на сложное поле и вертикальную игру соперника. Он похвалил команду за стойкость, объяснил раннюю замену Мусаева ротацией и назвал судейство великолепным. Потасовку после игры специалист связал с эмоциями и нарушением этикета тренерами, выбежавшими на поле.
Матч 13-го тура РПЛ «Оренбург» — ЦСКА завершился нулевой ничьей. Гол Пуэблы отменен из-за офсайда. В середине второго тайма произошла массовая потасовка с участием запасных, четыре игрока получили желтые карточки. Татаев заявил, что «Оренбург» переиграл соперника по моментам. 7 ноября ЦСКА сыграет с «Краснодаром», 8 ноября «Оренбург» встретится с «Крыльями Советов».
Суд в Лозанне вынес окончательный, не подлежащий обжалованию вердикт, полностью удовлетворив апелляцию Федерации хоккея России. CAS признал наши требования обоснованными, официально отменив пять резолюций Совета Международной федерации хоккея, ограничивавших с 2022 года наше участие в международных соревнованиях. Теперь ИИХФ юридически обязана обеспечить участие российских команд в своих турнирах уже в текущем сезоне 2026/2027, в том числе заменив украинскую команду на ЧМ-2027 на сборную России.
Бывший главный тренер грозненского «Ахмата», воронежского «Факела» и красноярского «Енисея», авторитетный специалист Сергей Абуезидович Ташуев в эксклюзивном интервью «МК-Спорт» прокомментировал победу казанского «Рубина» над воронежским «Факелом» (1:0) в гостевом матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), а также высказался о будущем команд.
Бывший главный тренер грозненского «Ахмата», воронежского «Факела» и красноярского «Енисея», авторитетный специалист Сергей Абуезидович Ташуев в эксклюзивном интервью «МК-Спорт» высказался о победе московского «Динамо» над «Ахматом» (2:0) в домашнем матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и оценил перспективы команд.
Бывший главный тренер грозненского «Ахмата», воронежского «Факела» и красноярского «Енисея», авторитетный специалист Сергей Абуезидович Ташуев в эксклюзивном интервью «МК-Спорт» высказался о поражении «Краснодара» московской «Родине» со счётом 1:2 в гостевом матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), а также назвал причины кризиса «быков» и оценил изменения в «Родине».
Петр Гуменник выиграл этап Гран-при в Красноярске, набрав 287,23 балла. Николай Угожаев взял серебро (265,57), Даниил Самсонов – бронзу (251,12). Гуменник чисто исполнил пять квадов, отметив рост формы. Угожаев обновил рекорды, но ошибся в каскаде. Самсонов повторил пьедестал позапрошлого года, исправив ошибки Казани. Четвертым стал Роман Савосин, пятым – Андрей Мозалев, шестым – Артем Ковалев.
В Красноярске завершился третий этап Гран-при России по фигурному катанию. Победу одержала Лидия Плескачева (224,82 балла), исполнившая тройной аксель и представившая программу на музыку Чайковского. Серебро у Вероники Яметовой (213,45) с номером под саундтрек Пиратов Карибского моря. Бронзу завоевала Анна Фролова (211,97) с произвольной программой на музыку из фильма Титаник.
Заслуженный тренер России, игрок сборной СССР, мастер спорта СССР и ветеран московского ЦСКА Александр Фёдорович Тарханов в эксклюзивном интервью «МК-Спорт» высказался о победе казанского «Рубина» над воронежским «Факелом» в матче 13-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда пока не планирует предоставлять нейтральный статус трехкратному олимпийскому чемпиону лыжнику Александру Большунову и предложила спортсмену дождаться следующего сезона для его получения: об этом сразу нескольким агентствам сообщил «источник». Видимо, следующей информацией станет подобное же предложение для Вероники Степановой. Олимпийские чемпионы Большунов и Степанова могут оказаться в лыжных гонках разменной монетой?
Заслуженный тренер России, игрок сборной СССР, мастер спорта СССР и ветеран московского ЦСКА Александр Фёдорович Тарханов в эксклюзивном интервью «МК-Спорт» прокомментировал победу московского «Динамо» над грозненским «Ахматом» в матче 13-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).