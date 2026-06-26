Лидер, лучший игрок, нововведения: как прошли первые две недели в Единой лиге

Если посмотреть турнирную таблицу Единой лиги, после первых двух недель, скажем, пару-тройку лет назад, то, в общем-то, ничего не изменилось. Фавориты всё те же, да и вторая половина команд на том же месте. Вот только обстоятельства и внешний контекст лиги изменились. После того как ряд спонсоров перестал сотрудничать как с Единой лигой, так и с Российской федерацией баскетбола (РФБ), сезон должен стать определяющим.