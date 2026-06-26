ЦСКА не проигрывает, «Зенит» буксует, Владивосток встречает большой баскетбол
Первый полноценный месяц регулярного чемпионата сезона-2026/27 подарил болельщикам несколько ярких сюжетов. ЦСКА сохранил статус непобежденного, краснодарский «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС в одном шаге от лидера, подтвердив свои мбиции, а вот питерский «Зенит» явно испытывает игровой кризис (проигрыш конкурентам в очных матчах – тому подтверждение). Кроме того, большой баскетбол вернулся во Владивосток, где дебютант лиги «Динамо» собрал аншлаг на матче с действующим чемпионом.